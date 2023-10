FOTO Isprobali smo različite jaffa kekse, neki su oduševili: 'Biskvit je ukusan, naranča se lijepo osjeti'

Jaffa keksi su moja najdraža poslastica od kada znam za sebe pa je bilo i logično da se javim za njihovo testiranje. Međutim, vrlo brzo sam shvatila da će, iako sam velika ljubiteljica slatkog, to i za mene biti prezahtjevan izazov pa sam u testiranje ovaj put uključila djecu – svoje sinove Kostu i Teona, stare 14 i 11 godina. Ova vrsta keksa redovito se nalazi u našem ‘slatkom ormariću’ pa mogu slobodno reći da sam na njih prenijela ljubav prema ovoj kaloričnoj, prilično nezdravoj, ali meni dragoj slastici. Bila sam uvjerena da će na našem slijepom testu pobjediti moj favorit, no dečki su ipak malo drugačijeg mišljenja. Jaffa keksi su popularni keksi s voćnim punjenjem koji potječu iz Izraela. Ime "Jaffa" dolazi od grada Jaffa (Tel Aviv-Jaffa) u Izraelu. Ovi keksi su poznati po svom mekanom tijestu i voćnom džemu u sredini. Njihova priča počinje s njihovim osnivačem i proizvođačem - kompanijom "Elite", koja je jedan od najstarijih proizvođača hrane u Izraelu.

Elite je osnovan 1925. godine u Jaffi, gradu smještenom uz obalu Sredozemnog mora. Tvrtka je počela proizvoditi čokoladu, slatkiše i druge proizvode, uključujući i poznate Jaffa kekse, koji su postali popularni diljem svijeta. Ovi keksi imaju voćno punjenje od naranče, limuna ili marelice, a često su preliveni čokoladom. Mi smo testirali pet različitih vrsta, a jedna od zanimljivosti s njihove deklaracije jest da niti jedni nisu proizvedeni u Hrvatskoj.

Jaffa cakes; Crvenka, 150 grama, 1,15€, zemlja porijekla: Srbija

Mekani, ukusni, naranča i čokolada su prilično slasni, bili su samo neki od komentara na ove kekse. Nakon što smo na slijepo kušali ostale, tinejdžer ih je slavodobitno proglasio apsolutnim pobjednicima dok je moj mlađi sin imao i druge favorite. Osobno, ove bih kekse prepoznala uvijek i vjerujem da neću lagati ako kažem da sam u životu sigurno pojela nekoliko stotina pakiranja. S radošću sam prihvatila i druge kombinacije Crvenkinih keksiju, no ovaj klasični model je ipak moj osobni favorit. Čak bih se okladila da su s godinama postali puno bolji, odnosno puno duže su mekani i sočni nakon što se pakiranje otvori tako da vjerujem da su s godinama unaprijedili proizvodnju.

Jaffa kakao+naranča Kraš, 150 grama, 1,15€, zemlja porijekla: Makedonija

Čokolada je jako dobra, biskvit ukusan, a naranča se lijepo osjeti, ocjena je za čistu peticu najmlađeg kušača. Starijem se čokolada svidjela, no ne i ukupna kombinacija naranče i kakaa. Ovaj ‘model’ nešto je manje sladak pa je to vjerojatno razlog. Moj dojam je bio da se nešto duže osjeća okus u ustima, no generalno su mi bili ukusni. Tako da su, uz Crvenkine, definitivno favorit u našoj skupini kušača.

Jaffa Tops, 150 grama, 0,79€, zemlja porijekla: Bosna i Hercegovina

Ovi keksi imaju najviše kalorija, čak 1707 kj na 100 grama iako ujedno imaju i najmanje šećera – 46,7 grama na 100 grama. Ostali su oko 50 grama što znači da doslovce 50% sadržaja čini čisti šećer. I oni su dobili dobru ocjenu iako su realno bljeđi od drugih, a nešto su i manje mekani. Ipak, svima je čokolada jako ukusna i jedina je zamjerka da se naranča malo manje osjeti nego kod drugih. Meni su osobno presuhi, no dečkima to nije bio problem i misle da bi se savršeno spojili s čašom mlijeka.

Milka jaffa cakes, 147 grama, 1,55€; zemlja porijekla: Poljska

Reklamiraju se kao mekani biskvit sa želeom od naranče koji čini 52% ukupne mase te su preliveni alpskim mlijekom. Našim kušačima ipak je prvi komentar bio da su preslatki. I uistinu, od svih testiranih, imaju najviše, čak 52 grama šećera. ‘Biskvit je jako mekan, a čokolada preslatka’, neki su od komentara. Ovi su keksi ujedno i najskuplji među testiranima.

Soft cakes Testino, Lidl, 150 grama, 0,99€, zemlja porijekla: Poljska

Ljepljiv, zajednički je komentar svih sudionika testa. Dobili su komentar da podsjećaju na neki dječji lijek, no pluseve su osvojili na sočnom biskvitu i naranči koja je svima bila ukusna. Tako da smo se generalno složili da su u našoj kući - dobrodošli. Ovaj keks je bio i umjerene boje, najniže cijene, niti pretaman, niti presvijetao, no uistinu nam se svima lijepio za nepce. Možda od previše šećera te večeri.

U svakom slučaju, ako ste ljubitelji ove vrste keksa, imajte na umu da je kalorijska vrijednost kutije jednaka onoj koju bi prosječan čovjek trebao unijeti kroz cijeli dan, a ne samo kroz desert. Puni su šećera, raznih aditiva, pojačivača boje, okusa pa budite umjereni u konzumaciji.

