FOTO Kušali smo 9 mliječnih čokolada, neke su se izdvojile kao favoriti: 'Od ovoga ću uzeti još kockicu'

Hrana bogova, afrodizijak navodno, a sasvim sigurno namirnica koja podiže raspoloženje. Čokolada. Tamna mnogo više nego mliječna sadrži niz kemijskih spojeva koji blagotvorno djeluju na mozak. Kakao masa ima visoke razine antioksidansa koji štite stanice od oksidacijskog djelovanja štetnih slobodnih radikala. Među važnim kemijskim spojevima je i triptofan, esencijalna aminokiselina koja je zaslužna za stvaranje serotonina. Naravno, za bolji učinak, nutricionisti uvijek preporučuju čokoladu s većim udjelom kakaa, no svi znamo da je za čistu sreću dovoljno i par kockica mliječne.

Mi smo ih kušali devet i u praksi potvrdili teoriju. Odobrovoljeni kandidati svim čokoladama dali su prolaznu ocjenu. Najružniji komentar je tričavi 'slatke su kao šećer'.

1. Merci: 1,29 eura/100 g

Okus je dobar, neki je generalni zaključak za ovu čokoladu. Nekoliko žalbi stiglo je na račun pretjerane slatkoće, ali i velikih kockica. "Polagano se topi u ustima, ne prebrzo", pohvalio ju je član žirija. "Blaga, nježna, čak i prenježna", drugi je komentar. Jednoj članici žirija ovo je favorit. Zaključno, riječ je o dobroj, solidnoj mliječnoj čokoladi. Poslije testa bacili smo pogled na cijene i zaključili da se isplati kupiti.

2. Milka: 1,03 eura/80 g

"Na dug, spor način se topi. Svilenkasta je i meka", rekla je članica kušačkog tima i zapisala da je riječ o finoj čokoladi. Riječ je o još jednoj klasično dobroj. Pohvale su išle i na račun veličine kockica koje su taman za zalogaj. Bilo je i nekoliko nešto lošijih komentara - da je preslatka, a kolega kaže da je pod zubima "pomalo brašnasta, kao da se mrvi." "Prepoznajem Milku po karakterističnom intenzitetu okusa koji naknadno ostaje u zubima, nisam obožavatelj", jedan je od komentara.

16.10.2023., Zagreb - Test mlijecnih cololada. Photo: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

3. Dorina: 1,03 eura/80 g

E, sad. Nije bilo ujednačenog stajališta oko ove, kasnije ćemo ustanoviti, domaće slastice. "Naizgled manje slatka od prethodnika što kao ljubitelj tamnih čokolada volim i odobravam", rekao je kolega, dok mu kolegica udara kontru: "Kao šećerna tabla, dosta tvrda i preslatka." I drugi su spominjali tvrdoću kockice, ali im je sve u svemu bilo OK.

4. Fin Carre 0,89 eura/100 g

Dobar omjer cijene i kvalitete. Nekima je kockica Lidlove uzdanice premala, drugima optimalne veličine. Nitko ne spominje previše šećera. "Neutralan okus", čuje se od članice žirija. "Lagano bez okusa na prvu, ali postaje bolja kako se topi na jeziku. Zanimljivo iskustvo", kaže kolega. "Naknadno osjetim slatkoću. Dobra, klasična mliječna", dodaje se.

5. Schogetten 0,92 eura/100 g

Ovo je bila još jedna za pohvalu. "Fino, mliječno, lijepo se topi. U ovoj fazi mi je već malo zlo od testiranja, ali od ovoga ću uzeti još jednu kockicu", rekla je jedna članica žirija. "Čini mi se da se kakao osjeća jače nego kod drugih", jedan je komentar, dok drugi kaže da više osjeti mlijeko. Ima i šećera, ali je fino, neka zlatna sredina. Pohvale su išle i na račun izgleda. "Simpatične su mi ove zasebne kockice", kaže članica žirija.

6. S Budget: 0,59 eura/100 g

Pomalo šećerasta, većina je komentara, ali čini se da je nitko ne bi odbio. Dobar je omjer šećera i kakaa, kažu. Okus je dobar. Tvrda na prvu, ali brzo se topi u ustima. "Klasična mliječna čokolada", neki je generalni zaključak.

VEZANI ČLANCI:

7. Kandit 0,93 eura/80 g

"Sviđa mi se, kao da je rađena po mom okusu", jedan je od pozitivnijih komentara na još jedan domaći slatkiš. Kockice su male, što ljubitelji slatkog pomalo zamjeraju, drugima su baš takve simpatične. Dosta je slatka, kažu neki, dok neki primjećuju baršunastu strukturu. No pomalo pretjeranu slatkoću jedni zamjeraju, okus im se zbog, kako kažu, previše šećera ne sviđa.

16.10.2023., Zagreb - Test mlijecnih cololada. Photo: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

8. Ritter Sport: 1,29 eura/100 g

"Debele kocke, to mi se sviđa, tamnija, malo vuče na nešto masno, nešto manje na kakao, ali fino", glasi jedan komentar. No velike kocke nisu svima sjele. "Pretpostavljam da bi se trebala cuclati polako, a ne gristi. Šteta jer okusom je dosta dobra iako mrvicu preslatka", zaključuje član žirija. No nije to nikako loše. Najbolje sažeto u komentar: "Fina, jako dobar okus, nije presladak, osjete se i kakao i mlijeko."

9. Jimmy Fantastic: 1,29 eura/100 g

"Kocka kao cigla", čudi se prva članica kušačkog tima. Okus joj je zadovoljavajući, ali nije nešto. Drugi je hvale: "Čokolada zaokruženog okusa, Nije me oduševila, ali me nije ni razočarala". Sve u svemu solidnu.

VIDEO Testirali smo lampaše: Koji najdulje gori?