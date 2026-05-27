U ovom se gradiću u Njemačkoj najbolje živi: San je brojnih 'Balkanaca', evo i zašto

Njemački Institut za gospodarstvo proveo je opsežno istraživanje o kvaliteti života u gotovo 11.000 lokalnih zajednica diljem zemlje, pokušavajući utvrditi gdje se u Njemačkoj živi najbolje, a gdje su uvjeti najlošiji. U analizi je korišteno 17 pokazatelja koji se odnose na svakodnevni život građana. Među njima su dostupnost obrazovanja, zdravstvene skrbi, prometna povezanost, digitalna infrastruktura, mogućnosti za rekreaciju i kvaliteta lokalnih sadržaja, prenosi Blic.

Posebno su se promatrali dostupnost škola i vrtića, mreža liječnika i zdravstvenih ustanova, javni prijevoz, kvaliteta mobilne mreže i brzina internetske veze. U obzir su uzeti i sadržaji koji utječu na životni standard i slobodno vrijeme, poput restorana, kina, kazališta i sportskih objekata. Prema ukupnim rezultatima, najboljom lokalnom zajednicom u Njemačkoj proglašen je Haar, gradić smješten u neposrednoj blizini Münchena. Na suprotnom kraju ljestvice našao se Hirschthal, mjesto na jugozapadu savezne pokrajine Rheinland-Pfalz, koje je dobilo najlošije ocjene.

Istraživanje je pokazalo i velike razlike među saveznim pokrajinama. Najbolje rezultate ostvarila je Sjeverna Rajna-Vestfalija, gdje je više od polovice lokalnih zajednica ocijenjeno kao “vrlo dobro”. Kada se tome dodaju i one s ocjenom “dobro”, udio pozitivno ocijenjenih zajednica penje se na 86 posto.

Najslabije je prošla pokrajina Mecklenburg-Zapadno Pomorje. Ondje je više od polovice lokalnih zajednica dobilo ocjenu “vrlo loše”, što pokazuje koliko se uvjeti života mogu razlikovati ovisno o regiji. Zanimljivo je da rezultati donose i svojevrsni geografski paradoks. Iako se pobjednički Haar i najbolje ocijenjena savezna pokrajina nalaze na zapadu zemlje, gradovi na području nekadašnje Istočne Njemačke u prosjeku su bolje ocijenjeni od zapadnonjemačkih gradova.

Prema analizi, 30 posto gradova na istoku Njemačke dobilo je ocjenu “vrlo dobro”, dok je na zapadu taj status ostvarilo oko 20 posto analiziranih gradova. Rezultati tako pokazuju da kvaliteta života ne ovisi samo o gospodarskoj snazi regije, nego i o dostupnosti svakodnevnih usluga, infrastrukturi i lokalnoj organizaciji života.