Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 208
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEDALEKO Münchena

U ovom se gradiću u Njemačkoj najbolje živi: San je brojnih 'Balkanaca', evo i zašto

Pexels/Ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
27.05.2026.
u 19:00

Prema analizi, 30 posto gradova na istoku Njemačke dobilo je ocjenu “vrlo dobro”, dok je na zapadu taj status ostvarilo oko 20 posto analiziranih gradova

Njemački Institut za gospodarstvo proveo je opsežno istraživanje o kvaliteti života u gotovo 11.000 lokalnih zajednica diljem zemlje, pokušavajući utvrditi gdje se u Njemačkoj živi najbolje, a gdje su uvjeti najlošiji. U analizi je korišteno 17 pokazatelja koji se odnose na svakodnevni život građana. Među njima su dostupnost obrazovanja, zdravstvene skrbi, prometna povezanost, digitalna infrastruktura, mogućnosti za rekreaciju i kvaliteta lokalnih sadržaja, prenosi Blic.

Posebno su se promatrali dostupnost škola i vrtića, mreža liječnika i zdravstvenih ustanova, javni prijevoz, kvaliteta mobilne mreže i brzina internetske veze. U obzir su uzeti i sadržaji koji utječu na životni standard i slobodno vrijeme, poput restorana, kina, kazališta i sportskih objekata. Prema ukupnim rezultatima, najboljom lokalnom zajednicom u Njemačkoj proglašen je Haar, gradić smješten u neposrednoj blizini Münchena. Na suprotnom kraju ljestvice našao se Hirschthal, mjesto na jugozapadu savezne pokrajine Rheinland-Pfalz, koje je dobilo najlošije ocjene.

Istraživanje je pokazalo i velike razlike među saveznim pokrajinama. Najbolje rezultate ostvarila je Sjeverna Rajna-Vestfalija, gdje je više od polovice lokalnih zajednica ocijenjeno kao “vrlo dobro”. Kada se tome dodaju i one s ocjenom “dobro”, udio pozitivno ocijenjenih zajednica penje se na 86 posto.

Najslabije je prošla pokrajina Mecklenburg-Zapadno Pomorje. Ondje je više od polovice lokalnih zajednica dobilo ocjenu “vrlo loše”, što pokazuje koliko se uvjeti života mogu razlikovati ovisno o regiji. Zanimljivo je da rezultati donose i svojevrsni geografski paradoks. Iako se pobjednički Haar i najbolje ocijenjena savezna pokrajina nalaze na zapadu zemlje, gradovi na području nekadašnje Istočne Njemačke u prosjeku su bolje ocijenjeni od zapadnonjemačkih gradova.

Prema analizi, 30 posto gradova na istoku Njemačke dobilo je ocjenu “vrlo dobro”, dok je na zapadu taj status ostvarilo oko 20 posto analiziranih gradova. Rezultati tako pokazuju da kvaliteta života ne ovisi samo o gospodarskoj snazi regije, nego i o dostupnosti svakodnevnih usluga, infrastrukturi i lokalnoj organizaciji života.

Važno ih je prepoznati: Ovo su znakovi da vam netko prisluškuje mobitel
Ključne riječi
Njemačka Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!