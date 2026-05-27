Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZANIMLJIVA POJAVA

FOTO Prizor u Međimurju iznenadio građane: Pogledajte što se pojavilo na nebu nakon nevremena

Ilustrativna fotografija.
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Mateja Papić
27.05.2026.
u 23:39

Iako na prvi pogled mogu djelovati dramatično, riječ je o prirodnom meteorološkom fenomenu koji se najčešće javlja u sklopu olujnih oblaka.

Stanovnici Međimurja su na nebu mogli primijetiti neobičnu i rijetku pojavu poznatu kao mammatus oblaci, koji su privukli pažnju svojim specifičnim, valovitim izgledom, javlja lokalni portal emedjimurje. Iako na prvi pogled mogu djelovati dramatično, riječ je o prirodnom meteorološkom fenomenu koji se najčešće javlja u sklopu olujnih oblaka.

Mammatus oblaci karakteriziraju se vrećastim, zaobljenim strukturama koje vise ispod baze oblaka, najčešće kumulonimbusa. Ovaj fenomen nastaje uslijed složenih procesa u atmosferi, kada hladniji zrak tone kroz slojeve toplijeg zraka. Iako izgledaju neobično, mammatus oblaci sami po sebi ne znače nužno da se približava jaka oluja, već su posljedica nestabilnosti u atmosferi.

Unatoč dojmljivom prizoru na nebu, meteorološke prilike iznad Međimurja nisu nužno ukazivale na dolazak jačeg nevremena u tom trenutku. Ovakve pojave često se mogu vidjeti nakon prolaska olujnih sustava ili u njihovoj blizini. Građani su fotografijama zabilježili prizor koji je brzo privukao pozornost na društvenim mrežama.

Da podsjetimo, Hrvatsku i susjedne zemlje u srijedu je, nakon neobično visokih temperatura za svibanj, dočekala promjena vremena. Snažno nevrijeme koje je zahvatilo Sloveniju, a potom se proširilo na Hrvatsku, izazvalo je brojne štete i olujne pojave u regiji. U Sloveniji su zabilježeni jaki vjetrovi, obilna kiša i tuča, pri čemu su vjetrovi odnosili krovove, rušili stabla i električne stupove, a u Mariboru je situacija bila najteža. Olujni udari dosezali su i 85 km/h, a zbog udara groma izbili su i požari. Poplave oborinskih voda zahvatile su više područja, uključujući i Bled.

Nevrijeme je zatim stiglo do Hrvatske, a najžešći pljuskovi i grmljavina pogodili su područja uz slovensku granicu, posebice Gorski kotar i okolicu – od Broda na Kupi i Delnica pa do Bosiljeva i Ogulina. Ljudi s terena javljali su o kratkotrajnim, ali snažnim naletima oluje praćenih silovitim bljeskanjem, grmljavinom i lokalnom tučom, dok su pojedini kvartovi i mjesta nakratko ostali i bez struje. Srećom, za sada nema informacija o materijalnoj šteti i ozlijeđenim osobama.

FOTO U Zagreb stiglo naoblačenje: Pogledajte kako se nebo odjednom smračilo, prijeti nam grmljavinsko nevrijeme
Ilustrativna fotografija.
1/11
Ključne riječi
vremenska prognoza mammatus oblaci Međimurje nevrijeme

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!