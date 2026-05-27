FOTO Prizor u Međimurju iznenadio građane: Pogledajte što se pojavilo na nebu nakon nevremena

Stanovnici Međimurja su na nebu mogli primijetiti neobičnu i rijetku pojavu poznatu kao mammatus oblaci, koji su privukli pažnju svojim specifičnim, valovitim izgledom, javlja lokalni portal emedjimurje. Iako na prvi pogled mogu djelovati dramatično, riječ je o prirodnom meteorološkom fenomenu koji se najčešće javlja u sklopu olujnih oblaka.

Mammatus oblaci karakteriziraju se vrećastim, zaobljenim strukturama koje vise ispod baze oblaka, najčešće kumulonimbusa. Ovaj fenomen nastaje uslijed složenih procesa u atmosferi, kada hladniji zrak tone kroz slojeve toplijeg zraka. Iako izgledaju neobično, mammatus oblaci sami po sebi ne znače nužno da se približava jaka oluja, već su posljedica nestabilnosti u atmosferi.

Unatoč dojmljivom prizoru na nebu, meteorološke prilike iznad Međimurja nisu nužno ukazivale na dolazak jačeg nevremena u tom trenutku. Ovakve pojave često se mogu vidjeti nakon prolaska olujnih sustava ili u njihovoj blizini. Građani su fotografijama zabilježili prizor koji je brzo privukao pozornost na društvenim mrežama.

Da podsjetimo, Hrvatsku i susjedne zemlje u srijedu je, nakon neobično visokih temperatura za svibanj, dočekala promjena vremena. Snažno nevrijeme koje je zahvatilo Sloveniju, a potom se proširilo na Hrvatsku, izazvalo je brojne štete i olujne pojave u regiji. U Sloveniji su zabilježeni jaki vjetrovi, obilna kiša i tuča, pri čemu su vjetrovi odnosili krovove, rušili stabla i električne stupove, a u Mariboru je situacija bila najteža. Olujni udari dosezali su i 85 km/h, a zbog udara groma izbili su i požari. Poplave oborinskih voda zahvatile su više područja, uključujući i Bled.