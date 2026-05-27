Muku mučite sa sitnim mušicama oko odvoda? Problem najčešće nije ondje gdje ih vidite, evo u čemu je stvar

Sitne mušice koje se pojavljuju oko odvoda, kupaonskih zidova ili sudopera mnogima su posebno neugodni gosti u domu. Poznate su kao odvodne ili kanalizacijske mušice, a zbog dlakavih krila i oblika koji podsjeća na malog leptira često ih se lako razlikuje od običnih mušica.

Kako piše t-online, riječ je o vrlo malim kukcima, dugima uglavnom od jednog do pet milimetara. Ne grizu i ne izazivaju alergije, no mogu postati higijenski problem jer se zadržavaju u blizini odvoda, kanalizacije, stajaće vode i organskih naslaga. Upravo zato ih se najčešće primijeti u kupaonicama, kuhinjama, oko tuševa, kada, umivaonika ili rijetko korištenih odvoda.

Glavni razlog zbog kojeg se stalno vraćaju jest to što se problem ne nalazi u odraslim mušicama koje vidite, nego u njihovim ličinkama. One se razvijaju u vlažnim naslagama, biofilmu i sluzi koja se nakuplja u sifonima i odvodnim cijevima. Ako se uklone samo odrasle mušice, primjerice usisavačem ili sprejem, problem će se vrlo brzo ponoviti.

Odvodne mušice posebno vole mjesta gdje ima vlage i organskih ostataka. Začepljeni ili slabo protočni odvodi, stari biofilm u sifonu, vlažni oluci, oštećene cijevi ili kupaonice u kojima se voda rijetko pušta idealni su uvjeti za njihovo razmnožavanje. U toplim prostorima mogu se razvijati tijekom cijele godine.

Iako se ne smatraju glavnim prijenosnicima bolesti, u većem broju mogu predstavljati higijenski rizik jer se kreću po nečistim površinama i potom mogu dospjeti na zidove, kupaonske elemente ili kuhinjske površine. Poseban oprez potreban je u osjetljivim prostorima poput bolnica, domova za starije ili profesionalnih kuhinja.

Najvažniji korak u uklanjanju je pronaći mjesto na kojem se razmnožavaju. To su najčešće odvodi u umivaoniku, tušu, kadi ili sudoperu. Na zarazu mogu upućivati sluzave naslage, neugodan miris iz odvoda ili sitne bjelkaste ličinke. Samo izlijevanje kemikalija u odvod često nije dovoljno. Potrebno je mehanički očistiti sifon i cijevi, ukloniti nakupljenu sluz i organske ostatke te odvod isprati vrućom vodom. Pomoći može i žičana četka, a kod jačih naslaga sifon je najbolje rastaviti i temeljito oprati.

Kao kućna pomoć mogu se koristiti ocat i soda bikarbona. Smjesu treba ostaviti da djeluje oko pola sata, a zatim sve dobro isprati vrućom vodom. Odrasle mušice mogu se hvatati ljepljivim klopkama, ali to je samo dodatna mjera, ne rješenje uzroka. Važna je i prevencija. Odvode treba redovito ispirati, posebno one koji se rijetko koriste, a u kupaonici održavati dobru ventilaciju. Ako je vlaga često viša od 60 posto, prostor treba češće provjetravati ili koristiti odvlaživač zraka. Ako se mušice unatoč čišćenju stalno vraćaju, moguće je da postoji dublji problem, poput oštećene cijevi, skrivenog curenja ili nakupljene vlage na mjestu koje nije vidljivo. U tom slučaju najbolje je pozvati stručnjaka ili službu za suzbijanje štetnika.