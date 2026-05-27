Što se događa u Njemačkoj? Širi se uznemirujući fenomen: Sve snimaju mobitelom, skrivaju lica...

U mirnim selima u Baden-Württembergu dogodila se serija požara koja je otkrila uznemirujući novi fenomen među njemačkom mladeži, nihilistički nasilni ekstremizam, koji se brzo širi zatvorenim Telegram grupama. Sve je počelo u noći 15. travnja u idiličnom selu Hütten. Usred noći izgorjela je višestambena kuća, a 45-godišnja žena i 38-godišnji muškarac zadobili su lakše ozljede. Potom su u Albershausenu izgorjela četiri automobila. Vatrogasci su jedva uspjeli spriječiti širenje vatre na obližnje kuće. U prethodnim tjednima u obližnjem Wernauu spaljena su još dva vozila. Ukupna šteta od ovih napada procjenjuje se na više od 400.000 eura. Istraga je pokazala zabrinjavajuću poveznicu s online scenom. Otprilike dva sata prije požara u Hüttenu, članovi jedne Telegram grupe proveli su anketu: 'Podmetanje požara za dva sata?' Čak 85 posto članova glasalo je ZA.

Što je "nihilistički nasilni ekstremizam"?

Stručnjaci ovu pojavu nazivaju nihilističkim nasilnim ekstremizmom. Za razliku od klasičnih ideoloških ekstremista, ovi počinitelji ne djeluju prvenstveno iz političkih ili rasističkih uvjerenja, već iz čistog destruktivnog bijesa, dosade i želje za priznanjem unutar svoje online zajednice. Pravila igre su jednostavna i zabrinjavajuća. Naime, što je nasilje brutalnije i opasnije, to je veći status. Počinitelji sve snimaju mobitelom, skrivaju lica, ali pred kameru drže papir s svojim online pseudonimom. Snimke kasnije montiraju u stilu akcijskih filmova s dramatičnom glazbom i objavljuju u grupama kako bi stekli poštovanje, piše Der Spiegel.

U Albershausenu su snimali kako bjesni požar, dok su vatrogasci i hitne službe pokušavale ugasiti požar. Sve je navodno djelomično povezano s ozloglašenom pedofilskom i sadističkom mrežom "764", poznatom po mučenju, ucjenjivanju i prisiljavanju maloljetnika na samoozljeđivanje. Posljednjih godina dio pripadnika prešao je s online zlostavljanja na stvarne zločine u fizičkom svijetu. Primjeri uključuju napad nožem 14-godišnjaka u Švedskoj i ubojstvo zaposlenika restorana u Kaliforniji, koje su počinitelji prenosili uživo na internetu.

Njemačke sigurnosne službe ozbiljno prate fenomen, iako ga još uvijek ne smatraju velikom prijetnjom. Ipak, upozoravaju da bi se mogao razviti u novi oblik terorizma, manje ideološki, a više vođen mržnjom prema društvu i čistim užitkom u uništavanju. Prema informacijama Der Spiegela, u posljednja dva i pol mjeseca u Njemačkoj su pokrenute istrage protiv najmanje četiri člana ove scene. Dvojica su uhićena u području Stuttgarta zbog sumnje na podmetanje požara. Uhićen je i 18-godišnjak iz blizine Triera, poznat pod pseudonimom "Stalk". On je vodio veliku Telegram grupu s 268 članova i otvoreno napisao: "Osnovali smo ovu grupu kako bismo unijeli teror u svakodnevni život". U grupi su slavili prijetnje bombama školama u SAD-u, negirali Holokaust, širili rasističke poruke te odobravali dječju pornografiju. Njemačke vlasti i stručnjaci strahuju da bi ovaj trend, koji je globalno u porastu, mogao ozbiljno ugroziti javnu sigurnost ako se nastavi širiti.