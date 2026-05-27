Najpopularniji pivski događaj našao je novi dom - vidimo se uskoro u PriMarius Pivovari!

Sretni broj 13. očekuje Hrvatsko homebrew prvenstvo. U subotu 6. lipnja održat će se još jedno međunarodno prvenstvo kućnih pivara, ali ovoga puta s bitnom iznimkom da će se sada po prvi puta održati u prostorima pivovare PriMarius u zagrebačkoj Heinzelovoj ulici. U svojem priopćenju Pivari grada Zagreba, udruga koja se prihvatila organizacije središnjeg kućnopivarskog događaja u svojem priopćenju podsjeća početaka ovog događaja u Magic Beer Roomu na Remetinečkoj ulici da bi se onda prvenstvo nastavilo u prostorima Zmajske pivovare u Jankomiru, da bi sada pronašlo novi dom, u pivovari jednog od najtrofejnijih kućnih pivara.

Dopustit će se 400 prijavljenih piva na ocjenjivanje što bi trebalo omogućiti kvalitetno ocjenjivanje pristiglih piva sada već prilično brojnoj zajednici pivskih sudaca koja se u nas razvila. Do sada je zaprimljeno preko 300 uzoraka piva iz cijele regije, a središnji će trenutak biti, kao i prije, dodjela nagrada pivarima s najboljim kućnim pivima. - Stručni sudački paneli, vođeni prema BJCP 2021 pravilima, svoj su zahtjevan posao ocjenjivanja odradili u tjednima uoči festivala, a konkurencija je ove godine bila žešća nego ikad, poručuju iz Pivara grada Zagreba.

Gosti događaja za 25 eura koliko košta upad ako kupujete kartu unaprijed, a 30 eura ako je kupite na ulazu, dobit će priliku da kušaju 80 različitih kućnih piva kao i 20 craft piva. Eto i prilike za usporedbu, pozivaju zagrebački pivari, pa možete usporediti nadmašuju li maštovitošću i dalje kućni pivari one koji su se odlučili za ulazak na tržište. Bit će, naravno, i hrane, i to iz kuhinje jedne od naših najomiljenijih craft pivovara, Mlinarice, s time da hrana nije uključena u cijenu ulaznice. Veliko finale dana donosi proglašenje pobjednika po kategorijama te uručivanje titule Best of Show za najbolje pivo festivala. Novost je kako se ove godine dodjeljuje se još jedna vrijedna titula, Championship Brewer.

Riječ je o tituli za sveukupno najboljeg pivara natjecanja, koja odlazi u ruke onome tko osvoji najviše medalja i bodova kroz sve kategorije. Što se 'relaksirajućeg' dijela događaja tiče tu je opet Pivski kviz by Šankatak, a onda i glazbeni program uz akustični duo Ivan & Emil i DJ Franky, društvene igre, natjecanje u ispijanju piva, izbor najbolje brade, te promocija novoformirane alter-pop grupe The MOB. Izbor najbolje brade jednom smo, prije koliko godina i sami pratili, evo prilike da još jednom zaživi, podsjetimo da je i dalje najdojmljivija brada domaćeg kućnog pivarstva ona Maria Žerjava PriMariusa. Izgleda da domaće kućno pivarstvo nimalo ne gubi duh, i dalje je dinamično, s puno poklonika, i gomilom publike. Prošle se godine u prostorima Zmajske na 12. HHP-u okupilo nekoliko stotina ljudi na proslavi koja je trajala do kasno u noć.