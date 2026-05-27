Igraju 'mafijaški trik' s Trumpom: 'Vidimo kako se njegov um raspada'

Iran i SAD signalizirali su da su blizu postizanja 'memoranduma o razumijevanju' kojim bi se trenutačno krhko primirje pretvorilo u dugoročnije rješenje sukoba. Obje strane navode da bi ovaj dokument trebao poslužiti kao okvir za rješavanje svih preostalih spornih pitanja. Prema američkoj strani, memorandum bi prvenstveno omogućio ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ključne pomorske rute za svjetsku naftu, te pokrenuo 60-dnevni proces pregovora o iranskom nuklearnom programu, piše CNN. Cilj je da Iran formalno pristane na to da nikada neće razviti nuklearno oružje te da se odrekne svojih zaliha visoko obogaćenog urana. Državni tajnik Marco Rubio potvrdio je da je na stolu "prilično čvrsta stvar" kada je riječ o otvaranju tjesnaca i ulasku u ozbiljne, vremenski ograničene pregovore o nuklearnim pitanjima. Međutim, iranska strana daje znatno drugačije tumačenje sporazuma. Iranski dužnosnici i državni mediji ističu da Teheran nije preuzeo nikakve obveze oko predaje nuklearnih zaliha, zatvaranja postrojenja niti odricanja od mogućnosti razvoja nuklearnog oružja. Prema njima, pregovori o uranu mogu početi tek nakon što memorandum stupi na snagu i okonča rat. Još uvijek ostaje nejasno kako će se u eventualni sporazum uklopiti iranski balistički raketni program te sukob između Izraela i Hezbolaha u Libanonu.

Stručnjaci pak upozoravaju da Teheran s Donaldom Trumpom igra klasičnu mafijašku igru – podizanje cijene u zadnji tren. Taman što je Trump objavio da je mirovni sporazum s Iranom "većim dijelom dogovoren", američke snage izvele su niz zračnih udara na ciljeve u južnom Iranu. Prema priopćenju američke vojske (CENTCOM), udari su izvedeni u "samoobrani" na lansirne položaje projektila i brodove koji su postavljali mine. Iranski dužnosnici napade su opisali kao kršenje krhkog primirja koje je na snazi od početka travnja.

Sigurnosni i obrambeni stručnjak, profesor Anthony Glees s University of Buckingham, u razgovoru za Mirror oštro je kritizirao situaciju. "Cijena je porasla, to je stari mafijaški trik. Oni to ne učine, pa sljedeći put cijena bude dvostruka. Sada pričaju o ponovnom otvaranju nečega što nikada nije ni bilo zatvoreno", kazao je. Glees smatra da Trump očajnički želi okončati rat "pod bilo koju cijenu" te da su najnoviji udari očajnički pokušaj da se Iranu pokaže američka snaga. "Vidimo kako se Trumpov um raspada i kako se američki um raspada zajedno s njim. On očajnički želi završiti ovaj glupi rat po bilo koju cijenu", kazao je.

Stručnjak također upozorava da ovaj sukob otkriva prave granice američke moći. "Svi stalno ponavljaju da su Sjedinjene Države najmoćnija nacija na svijetu s najmoćnijom vojskom. Pa, zapravo postoje granice američke moći i upravo to sada gledamo", dodao je. Pregovori se uglavnom vrte oko Hormuškog tjesnaca, vitalnog pomorskog prolaza kroz koji prolazi petina svjetske nafte i plina. Iran je od početka sukoba u veljači efektivno blokirao tjesnac, što je izazvalo šok na globalnim tržištima. Profesor Glees ističe da trenutni pregovori nisu pravi mirovni sporazum. Dodaje da je Iran daleko od poraza i da SAD i Izrael nisu uspjeli zadati odlučujući udarac iranskom režimu. "Iran nije poražen. Jedini načini da se porazi takav režim bili bi nuklearni udar, što je potpuno isključeno čak i za Trumpa, ili kopnena invazija, što bi dovelo do ogromnih američkih žrtava", zaključio je Glees.

Trump je u međuvremenu sazvao sastanak kabineta usred pritiska da se riješi rat s Iranom. Prekid vatre je pak na kušnji nakon što je Korpus islamske revolucionarne garde zaprijetio odmazdom zbog američkih napada u blizini Hormuškog tjesnaca.