Naš zgodni glumac odselio je iz Hrvatske, otkrio je i razlog: 'Bog me nagradio s jednim i drugim'

Hrvatski glumac Marko Braić, domaćoj publici najpoznatiji iz RTL-ove serije "San snova" i sudjelovanju u "Survivoru", prije godinu dana Lijepu našu zamijenio je Španjolskom, a danas živi i radi u sunčanoj Barceloni. Braić je tako karijeru odlučio graditi u inozemstvu, nedavno je snimio kratki film, a na preseljenje ga je potaknula ljubav.

Naime, Španjolsku je odabrao ponajviše zbog svoje djevojke, slikarice i tattoo majstorice srpskih korijena, Andree Petrović, s kojom se upustio u vezu nakon "Survivora". - Da, jako sam zaljubljen i konačno sam sretan na tom polju u životu - izjavio je glumac u najnovijem razgovoru za IN magazin.

Sljedeće pitanje novinarke odnosilo se na izbor između ljubavi i karijere, na što Marko mudro odgovara: - Ja sam na svu sreću pronašao ljubav koja me podržava u karijeri, tako da Bog me nagradio s jednim i drugim - poručio je Braić. Glumac se dotakao i loših znakova u vezi preko kojih nikako ne bi mogao prijeći:

- Ja jako dobro čitam ljude i nikad nisam doživio da se, kao, borim, vrlo brzo presudim i nikad nisam doživio da postoje distance... Ma možda ljubomora, da, u suštini ljubomora je nešto što ne mogu podnijeti, možda je to stvarno najveći red flag - zaključio je zgodni 35-godišnjak.

Podsjetimo, Marko u Barceloni živi od kolovoza. - Ljubav me odvela na jedno predivno putovanje i trenutačno živim na relaciji Hrvatska - Španjolska. U današnje vrijeme udaljenosti više nisu prepreka za kontinuirani rad u više država. Moja je obitelj navikla na to da me nema doma jer od 18. godine doslovno skitam po svijetu. Kako god bilo, uvijek je teško otići od doma koji je samo jedan, ali kuća - ima više - kazao je Braić za Gloriju.