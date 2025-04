Električni bickli i romobili nove modelske godine poveziva su i sposobna gradska čuda koja mogu i na izlet

Najpoznatiji naš vozač utrka i TV osobnost Juraj Šebalj u Karting Areni Zagreb, i dalje središtu kartinga metropole, predstavio je novu liniju električnih bicikla i romobila MS Energy. Vodeća domaća tvrtka u proizvodnji ovakvih prijevoznih sredstava dijeli ih u tri glavne kategorije. To bi bili eBicikli, eRomobili a onda i dodatna oprema. Navodi se, a i inače je te navode lako provjeriti, kako su ove električne prevozilice, napravljene dobro što znači da se ne vide kablovi, varovi su također glatko napravljeni a svi su opremljeni LED svjetlima. Ispunjavaju i očekivao, a to je da baterija bude uklonjiva, imaju nosače te su spomenuta svjetla i integrirana.

Može se, također, izabrati i između modela predviđenih za korištenje u gradu i onih za brdske vožnje. I eBicikli modelske godine 2025. odlikuju se malom masom, C502 teži tek 24 kg, ali ima doseg do 120 km što bi doista trebalo biti i više nego dovoljno za dnevno kretanje po gradu. C30 je, recimo, bicikl za dnevno obavljanje shoppinga ili drugih sličnih aktivnosti, domet mu je 60 km, masa tek 21 kg pa se doima zaista lakim za korištenje. Kada se govori o električnim biciklima ne treba zaboraviti mobilnu aplikaciju Bikewise kojom svoj ebike možete s pametnim telefonom povezati putem Bluetootha i tako pratiti parametre vožnje gdje je moguće koristiti navigaciju, praćenje kilometraže i podešavati funkcije bicikala.

Ta mogućnost postoji na modelima C30, C40 i C300. Sasvim sigurno bi ozbiljan hit mogli biti eRomobili. Deklarirani maksimalni doseg novih modela eRomobila je i do 135 km kada je opremljen većom baterijom što je i više nego pristojno, to bi se odnosilo, recimo na Flare X Pro koji je i nešto teži s 38 kg. Reklo bi se da je ovo električni romobil za one najambicioznije korisnike, one koji se na romobilu voze praktično cijeli dan ali i po različitim terenima. Imaju dvostruki ovjes, široke gume od 10 i 11 cola, doista se doimaju vrlo robusnima što su zainteresirani mogli na prezentaciji i sami provjeriti. Sklopivi su, mase do 19 kg što znači da ih se može koristiti doista svakog dana. Treba istaknuti povezivost što je poželjna osobina svakog današnjeg prometala a imaju i regenerativne kočnice.

- Električni romobili i bicikli pružaju učinkovito rješenje za izazove urbanog prometa, oni omogućuju fluidnije kretanje kroz gradske gužve i smanjuju potrebu za parkirnim prostorom. Integracija ovih vozila u svakodnevni život, uz podršku odgovarajuće infrastrukture, može značajno unaprijediti mobilnost i kvalitetu života u urbanim sredinama. No, u svemu tome najvažnije je biti odgovoran vozač i sudionik u prometu jer, bez obzira na to s čime se vozimo, svi smo jednako važni akteri na cesti. Poštovanje propisa, pažnja prema drugim sudionicima i odgovorno ponašanje ključevi su sigurnosti i kvalitete našeg prometnog okruženja, rekao je Juraj Šebalj.