Dva tjedna prije zakazane premijere, u Las Vegasu pokazan novi Volkswagen Golf

Skoro pa serijsko vozilo. Stoji to na fotografijama zamaskiranog Golfa, pokazanog na CES-u, sajmu potrošačke elektronike koji se danas otvorio u Las Vegasu. Premijerno pokazivanje otkrivenog novog Volkswagen Golfa očekuje se 24. siječnja, no već su i ova 'odškrinuta vrata' dovoljna da vidimo što je za svoj bestseler pripremio najjači njemački proizvođač. Volkswagen je, dakle, dao uvid u dugo očekivani 'Mk8.5' Golf hatchback. Redizajnirani Golf pretpremijerno je prikazan kao kamuflirani prototip u vrućem GTI izdanju, a zaslon u novom infotainment sustavu otkrio je i izgled novog prednjeg kraja. Kao što su to proteklih tjedana sugerirali također zamaskirani prototipovi, promjene nisu opsežne, to je već uobičajeno za Volkswagen, ali zahvatile su donju rešetku, preoblikovani su usisnici zraka, Golf je dobio novi svjetlosni dizajn...

U interijeru je također vidljivo poboljšanje, kako dizajnersko, tako i tehnološko. Potpuno nov pristup je kokpitu, oko kojega su se dosad i vodile najveće rasprave. Ergonomija je poboljšana, kao i kvaliteta i funkcionalnost. Interijerom dominira 12,9-inčni središnji infotainment zaslon, koji surađuje s 10,4-inčnim digitalnim instrumentima. Podrazumijeva se najnovija generacija Volkswagenove MIB infotainment platforme.

Novi Golf bit će dostupan za prednarudžbu u proljeće, otprilike četiri godine nakon što je trenutačni stigao u prodajne salone. U Hrvatskoj se očekuje tijekom svibnja, a ove godine Volkswagen obilježava i 50. rođendan tog modela. Od njegova je pojavljivanja na svjetskoj sceni globalno prodano više od 37 milijuna primjeraka. Najnovije izdanje Golfa tehnološki će znatno modernizirati Volkswagenovu kompaktnu ergelu te će, vjerujemo, održati privlačnosti Golfa osme generacije dok ga krajem desetljeća ne zamijeni potpuno električni Mk9.