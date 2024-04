Država opet časti, za aute na struju daje do 9000 €

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorio je javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila za fizičke osobe. Dakle, građani zainteresirani za kupnju električnih automobila i plug-in hibrida uz poticaje trebaju proučiti koji se sve modeli nude i odlučiti se za jednog od njih. Prijave se podnose od 22. travnja od 9 sati isključivo preko ovlaštenog prodajnog mjesta koje je naznačeno na Fondovoj listi prodajnih mjesta na mrežnoj stranici vozimoeko.fzoeu.hr.

Na struju i vodik

Poticaji će se odobravati samo na nova motorna vozila homologirana za cestovni promet u Republici Hrvatskoj koja će nakon kupnje prvi put biti registrirana u Hrvatskoj. Također, onaj tko dobije poticaj, u svom vlasništvu ili korištenju mora zadržati subvencionirano vozilo najmanje dvije godine. U igri su osobni automobili, ali i četverocikli (primjerice, električni Opel Rocks) te motocikli i skuteri. Bitno je da se radi o električnim vozilima ili o plug-in hibridima. Poticaje, teoretski, mogu dobiti i automobili na vodik, no budući da u Hrvatskoj nema punionica, nisu zastupljeni ni auti pogonjeni vodikom. Vozila na struju i vodik svojim radom uopće ne emitiraju ugljikov dioksid, dok će subvencioniranje biti moguće za plug-in hibride kategorije M1 koji imaju dopuštenu emisiju onečišćujuće tvari CO2 iznosa do najviše 50 g/km. Električni bicikli ne mogu konkurirati za dobivanje državne subvencije. Ovogodišnja je novost da se za dobivanje poticaja aplicirati može samo za vozila čija cijena s PDV-om ne prelazi iznos od 50.000 eura. Taj cjenovni limit neće se primjenjivati kod vozila na vodik. Svatko se može prijaviti za sufinanciranje samo jednog vozila. Poticaj se može dobiti za vozilo kupljeno najranije na dan objave ovog poziva, dakle od 5. travnja pa dok se iznos određen za poticaje ne potroši.

– Cilj poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za 0,1%. Procjenjuje se da će se provedbom poziva registrirati 2000 novih energetski učinkovitih vozila. Očekivani učinci provedbe poziva su ušteda energije od 0,0288 PJ i smanjenje emisije CO2 od 2.600,00 t CO2 – navodi se u Fondovoj dokumentaciji javnog poziva.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom pozivu je 15,000.000 eura. Iako dodjele poticaja po principu klasičnog “najbržeg prsta” više nema, i dalje je bitna brzina jer će se poticaji dodjeljivati dok se određeni iznos ne potroši. No nije više toliko bitno kada će potencijalni kupac stati u red da ugrabi poticaje, već je bitna (i) brzina kojom djelatnici u autosalonima – jer njima se sada zainteresirani građani javljaju – unose podatke u sustav. Zbog toga su u prednosti oni s više prijavljenih mjesta za apliciranje za dobivanje poticaja pa su neki trgovci čak prijavili više prodajnih mjesta nego što u stvarnosti imaju salona. Stoga građanima zainteresiranima za kupnju vozila uz poticaj prvi korak svakako treba biti odabir automobila, a drugi informiranje na vozimoeko.fzoeu.hr o konkretnom prodajnom mjestu na kojem je moguće za to vozilo rezervirati “svoj” novac. Na svako se vozilo može dobiti poticaj u iznosu od najviše 40 posto vrijednosti vozila, do 9000 eura za električni automobil te za onaj na vodik, odnosno do 5000 eura na plug-in hibridni automobil, do 2500 eura na električni skuter, motocikl ili četverocikl.

Uplata predujma obavezna

Od dokumentacije treba vam potvrda o prebivalištu, ponuda za kupnju vozila te dokaz da ste uplatili predujam. Naime, kako bi se eliminirali neozbiljni kupci, zainteresirani trebaju uplatiti minimalni predujam od sedam posto iznosa traženog od fonda. Za traženih 9000 eura to bi bilo 630 eura predujma. Onima koji poticaj ne dobiju, novac će biti vraćen. Podsjetimo, lani se poticaji nisu dodjeljivali, a preklani je iznos određen za subvencioniranje opet razgrabljen već prvog dana. Cjelokupni tadašnji proračun za poticaje od 14 milijuna eura rezerviran je za samo 50 minuta i nisu svi koji su ih željeli, poticaje i dobili. Preklani je isti javni poziv obuhvatio i tvrtke i građane, a sada je poziv objavljen samo za građane pa ima izgleda da će trajati dulje.

