Dolazi period kada će vam ove aplikacije itekako trebati, evo zašto bi ih svatko trebao imati na svom mobitelu

U moru dostupnih financijskih alata, aplikacije za praćenje budžeta ističu se kao najpraktičniji pomoćnici za svakodnevnu kontrolu troškova. Njihova osnovna svrha je pružiti jasan uvid u to kamo odlazi vaš novac, omogućujući vam da postavite financijske ciljeve, analizirate potrošnju i, u konačnici, uštedite. Korisnici mogu birati između aplikacija koje zahtijevaju ručni unos svake transakcije, što potiče svjesnije trošenje, i onih koje se mogu izravno povezati s bankovnim računima za automatsko bilježenje svih troškova, nudeći tako maksimalnu praktičnost. Odabir ovisi isključivo o osobnim preferencijama i razini komfora koju želite u upravljanju svojim financijama.

Među globalno popularnim rješenjima koja su stekla veliku bazu korisnika i u Hrvatskoj ističe se Revolut, koji osim plaćanja i slanja novca nudi i napredne alate za analizu potrošnje i postavljanje budžeta po kategorijama. Slično tome, vizualno dopadljiv Spendee nudi detaljne infografike i grafikone, a za korisnike određenih hrvatskih banaka omogućuje i automatsku sinkronizaciju transakcija uz malu mjesečnu naknadu. S druge strane, aplikacije poput YNAB-a (You Need A Budget) promiču proaktivnu filozofiju "davanja posla" svakom euru, no valja napomenuti da automatsko povezivanje s bankama u našoj regiji često nije podržano, što zahtijeva više manualnog rada.

Za one koji prednost daju privatnosti i jednostavnosti te ne žele povezivati svoje bankovne račune s trećim stranama, na tržištu postoji niz izvrsnih aplikacija koje se temelje na ručnom unosu. Alati poput Tracky i Wudget dizajnirani su da budu brzi i intuitivni, omogućujući korisnicima da u nekoliko sekundi zabilježe trošak i dodijele ga prethodno definiranoj kategoriji ili "omotnici". Njihov fokus je na sigurnosti podataka, koji se čuvaju isključivo na uređaju korisnika. Sličan princip koristi i Goodbudget, koji je posebno koristan za parove i obitelji jer omogućuje dijeljenje budžeta i sinkronizaciju na više uređaja, olakšavajući tako zajedničko planiranje financija.

Hrvatsko tržište također nudi lokalizirana rješenja. Prije nekoliko godina pokrenuta je i prva domaća aplikacija za praćenje financija FIRA, a veliku popularnost stekao je i Aircash, svestrani digitalni novčanik koji, iako primarno služi za plaćanja i prijenose, korisnicima pomaže u praćenju izdataka napravljenih putem aplikacije. Ne treba zanemariti ni mobilne aplikacije samih banaka, poput Georgea, mojaRBA ili KEKS Paya, koje sve češće unutar svojih sučelja nude osnovne, ali korisne funkcionalnosti za kategorizaciju troškova i pregled potrošnje, što može biti odličan prvi korak za sve koji žele preuzeti kontrolu nad svojim novcem bez instaliranja dodatnih alata.

Odabir najbolje aplikacije ovisi o vašim individualnim potrebama. Prije preuzimanja, zapitajte se želite li potpunu automatizaciju ili preferirate ručni unos, trebate li samo jednostavno praćenje troškova ili napredan alat za štednju i investiranje. Razmotrite je li vam važno dijeljenje budžeta s partnerom, podržava li aplikacija različite valute ako često putujete te odgovara li vam njezino korisničko sučelje. Mnoge aplikacije nude besplatne osnovne verzije ili probna razdoblja, što je idealna prilika da isprobate nekoliko opcija i pronađete onu koja će vam zaista pomoći da vaše financije budu organizirane, a novčanik puniji.