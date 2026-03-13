Sunce je najbolje dočekati s odličnim Tegernseer Spezial Hellesom

Lako je pisati o bavarskim pivovarama jer svaka ima neku svoju priču. Vojvodska bavarska pivovara Tegernseer smještena je u mjestu Tegernsee a ono, pak, na istoimenom jezeru koje je, opet, na samoj granici s Austrijom. Pa nije kraj ni tu jer je Herzoglich Bayerisches Brauhaus Tegernsee KG smještena u sjevernom krilu opatije Tegernsee. A pivovara je u vlasništvu Anne, sestre Maxa, vojvode bavarskoga. Idemo dalje, Maxova je mama – grofica Marija Drašković od Trakošćana. Ako nađete pivo s ovakvim pedigreom, javite nam! Odnedavno se u nas na odabranim mjestima može kušati Tegernseer Spezial, helles pivo, dakle tradicijsko, a to u opisu i naglašavaju u pivovari govoreći kako je napravljeno upravo prema bavarskom pravilniku o pravljenju piva. Ali ovo je pivo ipak malo drukčije od drugih tipiziranih, a to je da je izuzetno meko i lagano za piće, praktično poslovično lijepe pojavnosti u čaši, zlatnožute boje s debelom bijelom pjenom na vrhu koja neće previše smetati da dođete do njegove suštine. Jasno je da su note sladne i krušne, ali na mahove se pojavi i malo voćnosti. Najbitnija je karakteristika da se izuzetno lako pije, gdje ipak treba malo pripaziti jer alkohola je ipak 5,6 posto, a on se zbog odličnog balansa zaista ne osjeti. Uživanje s oprezom, rekli bismo, ali bez sumnje je uživanje zajamčeno.