Kada je popravak bacanje novca, a kada se isplati uložiti u stari uređaj? Ovo su znakovi da se s njime možete pozdraviti

Gotovo da ne postoji kućanstvo u kojem se nije s nostalgijom prepričavala dugovječnost starih uređaja. Hladnjaci koji su nadživjeli nekoliko generacija ili televizori koji su se desetljećima opirali kvarovima danas zvuče kao mit. Suvremena realnost potpuno je drukčija, a sofisticirana tehnologija u modernim aparatima donijela je sa sobom i predvidljiv, ali osjetno kraći vijek trajanja. Planirana zastarjelost, složeni elektronički sklopovi i stalna potraga za energetskom učinkovitošću pretvorili su odluku o kupnji novog uređaja u pravu financijsku i logističku zagonetku. Ključno pitanje s kojim se svatko od nas suoči kada se uređaj pokvari jest treba li zvati servisera ili odmah krenuti u potragu za novim modelom. Odgovor, srećom, leži u kombinaciji jednostavne matematike, poznavanja statistike i razumijevanja vrste kvara.

Statistike za nadolazeće godine otkrivaju jasan uzorak. Primjerice, prosječni životni vijek hladnjaka kreće se od deset do petnaest godina, no postoji bitna razlika. Jednostavni, jednokrilni modeli bez digitalnih ekrana mogu potrajati i do devetnaest godina, dok njihovi "pametni" rođaci s ledomatima i LCD zaslonima često traže prvi veći servis već nakon desete godine. Sličan trend vidljiv je i kod perilica rublja, čiji je očekivani vijek između osam i dvanaest godina, pri čemu su modeli s prednjim punjenjem skloniji bržem trošenju ležajeva. Televizori, iako im paneli mogu trajati duže, u prosjeku se mijenjaju svakih sedam do deset godina, ne toliko zbog kvara slike, koliko zbog softverske zastarjelosti koja ih čini nekompatibilnima s novim aplikacijama. Perilice posuđa u prosjeku traju od devet do dvanaest godina, a kao najdugovječniji aparati u kuhinji ističu se pećnice i štednjaci, koji mogu služiti od trinaest do petnaest godina, dok plinski modeli zbog jednostavnije mehanike ponekad dosegnu i dvadeset godina rada.

Kako biste donijeli ispravnu financijsku odluku, stručnjaci i organizacije za zaštitu potrošača savjetuju primjenu takozvanog "pravila 50 posto". Pravilo je vrlo jednostavno: ako procijenjeni trošak popravka, koji uključuje cijenu rezervnih dijelova, rad servisera i njegov dolazak, prelazi polovicu cijene novog uređaja sličnih karakteristika, kupnja novog je gotovo uvijek isplativija opcija. Na tu računicu potrebno je dodati i faktor starosti. Ako je vaš uređaj već odradio više od 75 posto svog očekivanog životnog vijeka, ulaganje u popravak rijetko ima smisla jer je velika vjerojatnost da će se uskoro pojaviti novi kvar na nekoj drugoj komponenti. Ulaganje u stari uređaj tada postaje rupa bez dna, a inicijalni trošak popravka samo je prvi u nizu izdataka koji vas čekaju.

Naravno, nije svaki kvar jednako ozbiljan niti financijski zahtjevan. Postoje popravci koji su itekako isplativi i mogu značajno produljiti životni vijek aparata. Zamjena gume na vratima perilice, termostata na hladnjaku, senzora ili pogonskog remena obično su brzi i relativno jeftini zahvati. S druge strane, postoje kvarovi koji su praktički smrtna presuda za uređaj. Ako serviser dijagnosticira kvar kompresora na hladnjaku, otkazivanje matične ploče na televizoru ili uništenje bubnja i ležajeva na perilici rublja starijoj od sedam godina, popravak je u pravilu neisplativ. U tim situacijama valja uzeti u obzir i faktor energetske učinkovitosti. Novi uređaji, označeni najvišim energetskim razredima prema novim EU standardima, troše i do 50 posto manje električne energije od modela starih desetak godina, što znači da se investicija u novi aparat može kroz uštedu na računima za struju isplatiti već za nekoliko godina.

Dobra vijest za sve potrošače jest da su 2025. godine na snagu stupila stroža pravila unutar Europske unije, poznata kao direktiva "Pravo na popravak", koja će značajno promijeniti odnos snaga između kupaca i proizvođača. Prema novim odredbama, proizvođači su obvezni osigurati dostupnost ključnih rezervnih dijelova, poput motora, pumpi, grijača i elektronike, najmanje sedam do deset godina nakon što određeni model prestane biti u prodaji. Time se staje na kraj praksi gdje je popravak bio nemoguć zbog nedostatka dijelova. Dodatno, ako se uređaj popravi unutar originalnog jamstvenog roka, kupac će automatski dobiti dodatnu godinu dana jamstva na obavljeni popravak. Jedna od najvažnijih promjena jest i obveza trgovaca da kupcu prvo ponude mogućnost popravka, a tek ako je on neizvediv ili financijski neisplativ, mogu ponuditi zamjenu uređaja.

Kako vas iznenadni kvar ne bi financijski uništio, ključno je pametno planiranje. Prilikom kupnje novog uređaja, u konačnu cijenu obavezno uračunajte i skrivene troškove koji se često zaboravljaju: dostava, koja se kreće od 20 do 50 eura, montaža ili instalacija, koja može stajati i do 100 eura, te trošak odvoza starog uređaja. Dugoročno, najpametniji savjet jest voditi se načelom jednostavnosti. Statistika neumoljivo pokazuje da uređaji s manje digitalnih ekrana, aplikacija i "pametnih" funkcija imaju manje potencijalnih točaka kvara i u pravilu traju duže. Ne treba zanemariti ni važnost redovitog održavanja. Jednostavni postupci poput čišćenja filtera na perilicama ili kondenzatora na stražnjoj strani hladnjaka mogu produžiti životni vijek uređaja za dvije do četiri godine. Financijski stručnjaci savjetuju i stvaranje namjenskog fonda za kućanske aparate, planirajući zamjenu jednog velikog uređaja svakih pet godina. Na taj način, kvar hladnjaka ili perilice neće predstavljati financijski šok, već planirani trošak.