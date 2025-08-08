Bugatti Rimac otkriva prvi automobil novog ekskluzivnog programa, ima 1.600 konjskih snaga i dizajn inspiriran konjem

Bugatti Rimac ulazi u novo poglavlje predstavljanjem programa Solitaire, ultra-ekskluzivnog koncepta posvećenog stvaranju jedinstvenih vozila prema željama najzahtjevnijih klijenata. Riječ je o programu koji slavi vrhunsku personalizaciju, majstorsku izradu i vrhunsku estetiku, a prvi model koji nosi tu filozofiju je fascinantni Bugatti Brouillard. Brouillard je stvoren kao hommage omiljenom konju Ettorea Bugattija, osnivača slavne marke, a svojom formom i simbolikom povezuje tradiciju, umjetnost i vrhunsku tehnologiju. Temeljen na najjačoj verziji W16 platforme s čak 1.600 konjskih snaga, ovaj model predstavlja vrhunac gotovo dvadesetogodišnjeg inženjerskog usavršavanja.

"Program Solitaire omogućuje nam da istražimo vizije klijenata dajući nam veću fleksibilnost u interpretaciji klasičnih Bugatti dizajnerskih elemenata. Svaki Solitaire model bit će neusporediv, s razinom pažnje prema detaljima kakva se ne viđa ni u najekskluzivnijim automobilskim kreacijama", izjavio je Hendrik Malinowski, komercijalni direktor Bugatti Rimca. Brouillard se ističe skulpturalnim dizajnom koji evocira snagu i eleganciju konja. Umjesto oštrih linija, dominiraju fluidne, organski oblikovane površine koje sugeriraju jednostavnost, iako je iza njih sakrivena složena tehnička pozadina. Aerodinamički elementi, poput stražnjeg spoilera i difuzora, integrirani su u dizajn tako da ne narušavaju čistoću linija.

"Učiniti da nešto izgleda jednostavno zapravo je nevjerojatno složeno", ističe Frank Heyl, direktor dizajna. "Dizajn mora integrirati sve potrebne tehnološke aspekte, svu termodinamiku i aerodinamiku hiper sportskog automobila s 1.600 KS, a istovremeno slijediti temeljnu filozofiju – koju smo postavili i mi i klijent – da Brouillard odiše dostojanstvom". Donji dio vozila izveden je u tamnim nijansama koje se stapaju s njegovom vlastitom sjenom, dok gornje dvije trećine naglašavaju lakoću i profinjenu siluetu automobila. Taj dizajnerski pristup omogućuje vizualno niži i izduženiji izgled, uz proporcionalno naglašene kotače. Unutrašnjost postavlja nove standarde luksuza i zanatske izvrsnosti. Koriste se materijali poput tartan tkanine, konjske dlake Le Crin, zelenog karbonskog kompozita, te brojni aluminijski detalji.

Poseban dojam ostavlja ručno izrađeni mjenjač izrađen iz jednog komada aluminija, u koji je umetnuta minijaturna skulptura konja Brouillarda, izrađena od jantara. Krov od stakla dodatno povezuje vanjski i unutarnji svijet automobila. Vlasnik Brouillarda je strastveni kolekcionar ne samo Bugatti automobila, već i umjetničkih djela članova obitelji Bugatti, uključujući skulpture Rembrandta i dizajnerske radove Carla Bugattija. Brouillard je zamišljen kao umjetničko djelo koje utjelovljuje cjelokupno nasljeđe obitelji Bugatti, s konjem kao središnjim simbolom Ettoreove inspiracije. Prvi model iz Solitaire programa bit će premijerno predstavljen na Monterey Car Weeku, a ekskluzivni program predviđa izradu najviše dva unikatna vozila godišnje, temeljenih na postojećim pogonskim sklopovima, ali s potpuno novim karoserijama i interijerima.