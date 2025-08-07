Europljani sve manje kupuju Teslu, a čini se da je Musk samo dio problema

Prodaja Teslinih vozila u Europi nastavlja padati, i to sve bržim tempom. Prema najnovijim podacima za srpanj, broj registriranih vozila ovog proizvođača pao je za 41,6% u odnosu na isti mjesec prošle godine, unatoč općem rastu prodaje električnih automobila na europskom tržištu. Ovi podaci ukazuju na to da trend pada iz prve polovice 2025. godine nije zaustavljen. Dapače, nastavlja se i u drugoj polovici godine, iako su iz Tesle ranije tvrdili kako je slabiji rezultat u prvom kvartalu posljedica prijelaza na novi Model Y, što je privremeno smanjilo dostupnost vozila, piše Revija HAK.

Prema informacijama koje prenosi Elektrek, prodaja Tesle u Europi od siječnja do srpnja pala je za 34,3% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Podsjetimo, između 2023. i 2024. zabilježen je pad od oko 10% ili približno 40.000 vozila što znači da se negativan trend sada dodatno ubrzava. Situacija je još nepovoljnija na velikim tržištima poput Njemačke i Francuske. U Njemačkoj je, primjerice, Tesla donedavno prodavala više od 60.000 automobila godišnje, dok se za 2025. procjenjuje da će brojka pasti na samo oko 20.000 vozila.

Iako neki za ovakve rezultate krive javne istupe i politike direktora Elona Muska, sve je jasnije da razlog leži i u sve jačoj konkurenciji. Europsko tržište električnih vozila sve je zasićenije, a mnogi proizvođači sada nude tehnički napredna i cjenovno konkurentna vozila. Teslina tehnološka prednost više nije tako izražena, a ni financijski više nije u tolikoj prednosti što dodatno otežava njezinu poziciju u Europi.