BREAKING
PODRŽAVATE LI OVO?

Bolt je uveo novu opciju i izazavao lavinu reakcija: Od sada možete odabrati vozača koji je 'hrvatski govornik'

Split: Nakon završetka Ultre taksisti su imali pune ruke posla
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
17.12.2025.
u 11:42

Zanimljivo je i da nekima tu uslugu naplaćuju više nego regularnu vožnju, dok je drugima cijena identična

Jedna naizgled mala promjena u Bolt aplikaciji za naručivanje prijevoza izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama. Naime, korisnici u Hrvatskoj sada mogu odabrati opciju "Hrvatski govornik", što je potaknulo žustru raspravu o kvaliteti usluge, stranim radnicima i stanju na tržištu. Iako se opcija više ne naplaćuje dodatno, mnogi se pitaju kako je uopće došlo do toga da je poznavanje lokalnog jezika postalo posebna kategorija. Zanimljivo je i da nekima tu uslugu naplaćuju više nego regularnu vožnju, dok je drugima cijena identična. 

Rasprava na ovu temu već je krenula i na Redditu, Autor objave ironično je primijetio: "Vidim da trenutno ne naplaćuju više za ovu premium opciju, ali samo mi je smiješno što je moralo doći do ovoga." Rasprava je odmah poprimila sarkastičan ton, a jedan komentar posebno se istaknuo i postao najpopularniji. "Što je sljedeće, premium opcija za vozače koji imaju vozačku?", upitao je korisnik, saževši frustraciju mnogih stanjem taksi usluga. Drugi su se nadovezali s prijedlozima za nove premium kategorije, poput "vozača s EU vozačkom" ili, još bizarnije, "premium plus opcija je ako su videći".

Mnogi su u potezu Bolta prepoznali simptome "kasne faze kapitalizma". Jedan od najupečatljivijih komentara citirao je izmišljeno "Ferengijsko pravilo akvizicije": "Ako si već srušio standard, nemoj ga popravljati - prodaj sjećanje na njega kao dodatnu uslugu." Time je pogođena srž problema, a dojam da se osnovna razina usluge, koja bi trebala uključivati komunikaciju na lokalnom jeziku, sada predstavlja kao posebna pogodnost.

Osim šala, korisnici su podijelili i konkretna negativna iskustva. Jedna je korisnica opisala kako je njezina majka zakasnila na autobus jer vozač, stranac, nije poznavao grad niti je razumio hrvatski. "Ne možemo tražiti od naših roditelja da znaju engleski", napisala je, ističući stvarne probleme s kojima se suočavaju stariji ili oni koji ne govore strane jezike.

Međutim, ubrzo se postavilo pitanje što Bolt uopće smatra "hrvatskim govornikom". Jedan komentator tvrdi da je razgovarao s vozačem koji mu je otkrio Boltove standarde. Prema njemu, dovoljno je da vozač zna reći "Dobar dan" i "Kako ste?" da bi se kvalificirao za ovu kategoriju. To je dodatno potaknulo sumnju u stvarnu vrijednost ove opcije i pokazalo da ona možda ne rješava komunikacijske probleme u potpunosti.

Rasprava je neizbježno dotaknula i šira društvena pitanja, od integracije stranih radnika do nacionalnog identiteta. Dok su jedni pozdravili opciju kao poticaj strancima da nauče jezik, drugi su se šalili na račun toga koga će dobiti kad je odaberu. "Plot twist, dođem ja Srbin", napisao je jedan korisnik, što je izazvalo brojne reakcije. 

Ključne riječi
Taksi strani radnici bolt Barkod

