Hrvati otkrili što ih dovodi do ludila na cestama: 'Poseban krug pakla za takve vozače'

Dovoljna je bila samo jedna objava na Redditu o vozačima koji presporo kreću na zeleno svjetlo da pokrene lavinu komentara i otvori svojevrsnu "ispovjedaonicu" za sve frustracije koje Hrvati svakodnevno doživljavaju u prometu. Objava je u kratkom roku postala virtualni zid plača, a lista prometnih grijeha pokazala se beskonačnom.

Sve je započeo korisnik "kilometterrr" jednostavnim, ali očito mnogima bliskim pitanjem: "Što vas ljuti najviše u našem prometu?". Kao okidač naveo je vlastitu frustraciju vozačima koji zeleno svjetlo "tretiraju kao prijedlog umjesto kao signal", opisujući kako se prvi automobil u koloni "ponaša kao da se budi iz kome". Njegova objava pogodila je živac stotinama drugih vozača, koji su se pridružili raspravi i podijelili vlastite muke. Komentari su jasno pokazali da spora reakcija na semaforu, iako iritantna, predstavlja tek vrh sante leda problema na hrvatskim cestama.

Ubrzo se iskristalizirala golema lista svakodnevnih prekršaja i ponašanja koja vozače dovode do ruba živaca. Jedan od najpopularnijih komentara sažeo je opće stanje duha: "Idioti koji koriste mobitel za vrijeme vožnje, nekorištenje žmigavaca, nabijanje na kraj i blicanje, korištenje jakih LED svjetala koja te zaslijepe, pretjecanje gdje ne treba...". Lista se nastavila s obilaženjem kolone, vožnjom lijevom trakom 90 km/h i općenitim "bolesnim koktelom bahatosti, nervoze i živčanosti".

Upravo su moderna LED svjetla, koja bi trebala povećati sigurnost, postala izvor bijesa za mnoge. Vozači se žale da su često loše podešena i "svijetle put ispred sebe 100 metara", zasljepljujući sve koji dolaze iz suprotnog smjera, a neki su prstom uprli i u tvorničke postavke pojedinih marki automobila. Uz to, visoko na listi omraženih navika našlo se i ubacivanje "preko reda" u traku za skretanje. "Poseban krug pakla za takve", složili su se mnogi, opisujući vozače čije je "vrijeme dragocjenije od svih ostalih" i koji se bez pardona guraju na vrh kolone.

Ova virtualna erupcija nezadovoljstva događa se u vrijeme kada su prometne gužve, posebice u Zagrebu, postale dio svakodnevice. Kako je jedan komentator primijetio, čak i naizgled mala kašnjenja na semaforu imaju velike posljedice: "Ako umjesto 10 prođe 8 auta na zeleno, nakon sat vremena gdje svaki drugi ciklus netko zazuji, odjednom nastane kolona od 100 i više metara."

Dok jedni pozivaju na oštrije reakcije i nemaju strpljenja za one koji "spavaju" na semaforu, drugi apeliraju na razumijevanje. "Nikad ne znaš što je naprijed. Možda mladi vozač, možda stara osoba, možda mama koja smiruje djecu", napisala je jedna korisnica.