Bliži se dan s najvećim popustima u godini: Svaki drugi kupac priprema se uz pomoć AI-a

Šoping-groznica već zahvaća dobar dio svijeta. Tradicionalne, velike rasprodaje na kraju godine ne planira propustiti čak 79 posto kupaca, a mnogi posebno ciljaju tzv. Crni petak, koji se svake godine održava posljednjeg petka u studenom. Rasprodaje ove godine, pritom, zanimaju za četiri postotna boda više potrošača nego prije godinu dana, pokazuje godišnje izvješće tvrtke Boston Consulting Group (BCG).

Ovogodišnja analiza temeljena je, inače, na istraživanju koje uključuje više od 10.000 potrošača u deset zemalja, Australiji, Kanadi, Češkoj, Danskoj, Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Poljskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i, dakako, Sjedinjenim Američkim Državama odakle svake godine na Crni petak dolaze scene pravih opsada trgovina. Izvještaj otkriva i da raste broj potrošača koji planski odgađaju kupnju kako bi željeni proizvod uhvatili po nižoj cijeni, kad rasprodaje počnu. Takvih je čak 77 posto, što je podatak koji i ne čudi previše kad kada se zna da je 81 posto ispitanika otkrilo kako su na svakodnevnoj bazi zabrinuti zbog poskupljenja brojnih potrepština. A kako bi, pak, prošli što povoljnije, sve ih se više u potrazi za najboljim proizvodom i cijenom koristi AI alatima.

Raznoliki su motivi za pojačanu potrošnju u posljednjim tjednima godine. Kao najveći razlog za kupnju prednjači darivanje, koje navodi 64 posto ispitanika, ali na visokom drugom mjestu motiva je povoljnija nabava svakodnevnih potrepština, što namjerava iskoristiti 56 posto ispitanih građana u spomenutih deset zemalja. Zanimljivo je da 44 posto anketiranih planira kupovati skuplje proizvode, i to za osobni užitak, dok ih 40 posto, uz sniženja, računa na opcije plaćanja koje omogućuju odgodu.

Inače, više od polovine anketiranih, točnije gotovo 60 posto svih anketiranih potrošača, trgovačke je ponude počela istraživati još u listopadu ili početkom ovog mjeseca. Praktički svaki treći ispitanik već sada zna koji će brend i proizvod kupiti kad osvanu obavijesti o sniženjima ili na sam Crni petak. Gotovo svakom drugom kupcu pritom je već pomogla umjetna inteligencija ili će za AI alatima posegnuti u nadolazećim tjednima. Većina od 46 posto anketiranih koristi se umjetnom inteligencijom kako bi usporedila proizvode i cijene, tek nešto manje njih služi se AI-em da bi si jednostavno olakšalo potragu i općenito više doznalo o željenom proizvodu. Pritom, za AI alatima ove godine poseže četiri posto više kupaca nego prije godinu dana. Zanimljivo je da šoping uz pomoć AI-a nije rezerviran samo za mlađe generacije, upotreba umjetne inteligencije sve je prisutnija i među starijom populacijom.

– Generativna umjetna inteligencija, tzv. GenAI, stvara nove generacije pametnih, osnaženih kupaca koji očekuju odmah dostupne personalizirane odgovore. Pred trgovcima više nije samo cjenovno natjecanje, nego i natjecanje u vidljivosti i preciznosti unutar ekosistema vođenih umjetnom inteligencijom – ističe Jessica Distler, direktorica i partnerica u Boston Consulting Groupu i koautorica izvješća.

Inače, kupci i dalje daju prednost klasičnim, transparentnim popustima. U svakoj zemlji uključenoj u ovo istraživanje, potrošači su naglasili kako umjesto raznih nagrada, skupljanja bodova i slično apsolutno više vole jasno označena sniženja na konkretnom artiklu. Pri tom, većina ističe da je za njih dobra ponuda sve što pojeftini najmanje trideset posto.

– Krajem godine sniženja postaju pravo bojište za privlačenje pozornosti kupca. Najuspješniji trgovci bit će oni koji rano stupe u kontakt s potrošačima, jasno komuniciraju te u konačnici i isporuče točno ono što su obećali – zaključuje Nate Shenck, voditelj maloprodaje u Boston Consulting Groupu i koautor izvještaja pod nazivom ‘Potrošači pišu nova pravila za rasprodaje’.

Za Hrvatsku usporedivih podataka nema. Ali, mnogi se i kod nas ‘bruse’ za kupnju kad počnu sniženja. Kupovne groznice ni kod nas ne manjka u zadnjim tjednima godine. Istina, nema prizora kupaca koji čekaju cijelu noć da se dućani jutrom otvore pa krene stampedo, što su uobičajene scene na Crni petak u Americi, ali kod nas u pravilu, nažalost, nema ni tako drastičnih sniženja.