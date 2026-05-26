Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 197
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VIŠE OD NOSTALGIJE

Legendarni Yugo vraća se kao hibrid? Plod je suradnje Kineza i Srba, ovo bi mu mogla biti početna cijena

screenshot/Yotube
VL
Autor
Večernji.hr
26.05.2026.
u 19:00

Iako su mnogi u početku sumnjali u ozbiljnost projekta, čini se da se priča nastavlja. U Beogradu su predstavljene nove konceptne faze, ali i prvi tehnički detalji budućeg automobila

Yugo, jedan od najprepoznatljivijih automobila s prostora bivše Jugoslavije, ponovno se pokušava vratiti na scenu, ali u potpuno drukčijem izdanju. Novi model trebao bi zadržati duh originala, no umjesto jednostavnog benzinskog motora iz prošlog stoljeća najavljuje se hibridni pogon s tehnologijom produljenja dosega, piše Welt.

Projekt je službeno najavljen prošle godine, a prve dizajnerske naznake prikazane su na Car Design Eventu 2025. u Münchenu. Tada je predstavljena maketa kompaktnog hatchbacka s troja vrata, očito inspirirana originalnim Yugom iz osamdesetih i devedesetih. Novi model trebao bi zadržati pravokutne linije, male dimenzije i minimalistički pristup, ali uz suvremene detalje poput modernih svjetlosnih potpisa, osvijetljene prednje maske i novog logotipa marke.

Iako su mnogi u početku sumnjali u ozbiljnost projekta, čini se da se priča nastavlja. U Beogradu su predstavljene nove konceptne faze, ali i prvi tehnički detalji budućeg automobila. Prema najavama, prvi novi Yugo trebao bi koristiti hibridni pogon s produljivačem dosega. To znači da bi motor s unutarnjim izgaranjem primarno služio kao generator električne energije, dok bi se automobil vozio na električni pogon.

Takav sustav, prema najavama, u idealnim uvjetima trebao bi trošiti oko 2,2 litre goriva na 100 kilometara. Za razliku od plug-in hibrida, ne bi zahtijevao vanjsko punjenje, što bi ga moglo učiniti zanimljivim kupcima koji žele nisku potrošnju, ali nemaju pristup punionicama ili ne žele ovisiti o infrastrukturi za električne automobile.

Vizualno bi novi Yugo trebao ostati blizak konceptu prikazanom prošle godine. Planiran je kao kompaktan automobil s troja vrata, jednostavnim linijama i sportskijim karakterom. Ideja je, čini se, ponuditi pristupačan i učinkovit gradski automobil, a ne retro model koji bi živio samo od nostalgije.

Iza projekta stoji srbijanski poduzetnik Aleksandar Bjelić, koji dugoročno želi pozicionirati Yugo kao marku povoljnih i štedljivih automobila. Prema ranijim najavama, vozni prototip trebao bi biti predstavljen na Expu u Beogradu 2027. godine, a ciljana cijena spominje se oko 12.000 eura.

Upravo cijena mogla bi biti najveći izazov. Ako novi Yugo doista želi ostati u tom rangu, proizvodnja će morati biti izuzetno povoljna. Tvornica u Kragujevcu, koja je danas u vlasništvu Stellantisa, zasad nije opcija, pa lokacija proizvodnje još nije poznata. Zbog toga se sve češće spominje mogućnost suradnje s kineskim proizvođačima, koji imaju iskustva u razvoju i proizvodnji jeftinijih automobila.

Mehaničar naveo tri rabljena auta koja se isplati kupiti: 'Nikad još nisam vidio da se jedan od ovih pokvari'

Ključne riječi
auto Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!