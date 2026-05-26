Legendarni Yugo vraća se kao hibrid? Plod je suradnje Kineza i Srba, ovo bi mu mogla biti početna cijena

Yugo, jedan od najprepoznatljivijih automobila s prostora bivše Jugoslavije, ponovno se pokušava vratiti na scenu, ali u potpuno drukčijem izdanju. Novi model trebao bi zadržati duh originala, no umjesto jednostavnog benzinskog motora iz prošlog stoljeća najavljuje se hibridni pogon s tehnologijom produljenja dosega, piše Welt.

Projekt je službeno najavljen prošle godine, a prve dizajnerske naznake prikazane su na Car Design Eventu 2025. u Münchenu. Tada je predstavljena maketa kompaktnog hatchbacka s troja vrata, očito inspirirana originalnim Yugom iz osamdesetih i devedesetih. Novi model trebao bi zadržati pravokutne linije, male dimenzije i minimalistički pristup, ali uz suvremene detalje poput modernih svjetlosnih potpisa, osvijetljene prednje maske i novog logotipa marke.

Iako su mnogi u početku sumnjali u ozbiljnost projekta, čini se da se priča nastavlja. U Beogradu su predstavljene nove konceptne faze, ali i prvi tehnički detalji budućeg automobila. Prema najavama, prvi novi Yugo trebao bi koristiti hibridni pogon s produljivačem dosega. To znači da bi motor s unutarnjim izgaranjem primarno služio kao generator električne energije, dok bi se automobil vozio na električni pogon.

Takav sustav, prema najavama, u idealnim uvjetima trebao bi trošiti oko 2,2 litre goriva na 100 kilometara. Za razliku od plug-in hibrida, ne bi zahtijevao vanjsko punjenje, što bi ga moglo učiniti zanimljivim kupcima koji žele nisku potrošnju, ali nemaju pristup punionicama ili ne žele ovisiti o infrastrukturi za električne automobile.

Vizualno bi novi Yugo trebao ostati blizak konceptu prikazanom prošle godine. Planiran je kao kompaktan automobil s troja vrata, jednostavnim linijama i sportskijim karakterom. Ideja je, čini se, ponuditi pristupačan i učinkovit gradski automobil, a ne retro model koji bi živio samo od nostalgije.

Iza projekta stoji srbijanski poduzetnik Aleksandar Bjelić, koji dugoročno želi pozicionirati Yugo kao marku povoljnih i štedljivih automobila. Prema ranijim najavama, vozni prototip trebao bi biti predstavljen na Expu u Beogradu 2027. godine, a ciljana cijena spominje se oko 12.000 eura.

Upravo cijena mogla bi biti najveći izazov. Ako novi Yugo doista želi ostati u tom rangu, proizvodnja će morati biti izuzetno povoljna. Tvornica u Kragujevcu, koja je danas u vlasništvu Stellantisa, zasad nije opcija, pa lokacija proizvodnje još nije poznata. Zbog toga se sve češće spominje mogućnost suradnje s kineskim proizvođačima, koji imaju iskustva u razvoju i proizvodnji jeftinijih automobila.