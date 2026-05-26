Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 160
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VRUĆINE SU POČELE

Ako ovo primijetite, ni slučajno nemojte paliti klimu u autu. To je znak da joj pod hitno treba čišćenje, a možda i servis

pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
26.05.2026.
u 15:00

Najsigurnija opcija uvijek je odlazak u servis, no osnovno čišćenje vozači mogu napraviti i sami, uz pomoć sredstava koja su dostupna u trgovinama autodijelova

Neugodan miris iz klima-uređaja u automobilu najčešće je znak da se u sustavu nakupila vlaga, a s njom i bakterije, gljivice te druge nečistoće. Osim što miris može biti vrlo neugodan, takav zrak kod osjetljivijih osoba može izazvati simptome nalik na prehladu, iritaciju grla ili kihanje. Zbog toga se preporučuje povremena dezinfekcija klimatizacijskog sustava, idealno jednom godišnje ili barem svake dvije godine. Najsigurnija opcija uvijek je odlazak u servis, no osnovno čišćenje vozači mogu napraviti i sami, uz pomoć sredstava koja su dostupna u trgovinama autodijelova.

Tehnički savjetnik HAK-a Marin Morava objašnjava da se za jednostavnije čišćenje mogu koristiti posebni sprejevi za dezinfekciju klima-uređaja. Takav se sprej najčešće postavlja na pod vozila, kod suvozačeva mjesta, ispod plastične armature. Ispod limenke dobro je staviti veću krpu ili ručnik.

Nakon aktiviranja spreja potrebno je uključiti klima-uređaj i postaviti ga na recirkulaciju zraka. Vrata vozila treba zatvoriti, a motor ostaviti da radi oko 15 minuta kako bi se sredstvo rasporedilo kroz sustav ventilacije. Pritom je pametno uza se imati rezervni ključ, kako se automobil ne bi slučajno zaključao dok motor radi. Cijena takvih sredstava obično kreće od oko šest eura.

Druga mogućnost je čišćenje posebnom pjenom, no taj je postupak nešto zahtjevniji. U tom slučaju treba izvaditi filtar kabine, manji dio pjene nanijeti na isparivač klima-uređaja, a veći dio pomoću priložene cjevčice ubrizgati što dublje u ventilacijske otvore. Nakon toga pjenu treba ostaviti da djeluje oko pola sata.

Potom se pokreće motor, uključuje klima-uređaj i ventilacija postavlja na najjači stupanj. Svi ventilacijski otvori trebaju biti otvoreni kako bi se sustav dobro propuhao. Cijena pjene za čišćenje klima-uređaja najčešće kreće od oko devet eura. Osim dezinfekcije, važno je redovito mijenjati filtar kabine. Preporuka je učiniti to dvaput godišnje, a najmanje jednom, idealno u proljeće. Prljav i začepljen filtar smanjuje protok zraka, slabi učinkovitost ventilacije i može pridonijeti neugodnim mirisima u kabini.

Ako se neugodan miris vraća ubrzo nakon čišćenja, ako klima slabo hladi ili se u vozilu stalno osjeća vlaga, tada je ipak najbolje otići u servis. To može upućivati na dublji problem u sustavu klimatizacije koji se kućnim sredstvima ne može riješiti.

Mehaničar naveo tri rabljena auta koja se isplati kupiti: 'Nikad još nisam vidio da se jedan od ovih pokvari'

Ključne riječi
auto klima u automobilu HAK Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!