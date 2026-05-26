Ako ovo primijetite, ni slučajno nemojte paliti klimu u autu. To je znak da joj pod hitno treba čišćenje, a možda i servis

Neugodan miris iz klima-uređaja u automobilu najčešće je znak da se u sustavu nakupila vlaga, a s njom i bakterije, gljivice te druge nečistoće. Osim što miris može biti vrlo neugodan, takav zrak kod osjetljivijih osoba može izazvati simptome nalik na prehladu, iritaciju grla ili kihanje. Zbog toga se preporučuje povremena dezinfekcija klimatizacijskog sustava, idealno jednom godišnje ili barem svake dvije godine. Najsigurnija opcija uvijek je odlazak u servis, no osnovno čišćenje vozači mogu napraviti i sami, uz pomoć sredstava koja su dostupna u trgovinama autodijelova.

Tehnički savjetnik HAK-a Marin Morava objašnjava da se za jednostavnije čišćenje mogu koristiti posebni sprejevi za dezinfekciju klima-uređaja. Takav se sprej najčešće postavlja na pod vozila, kod suvozačeva mjesta, ispod plastične armature. Ispod limenke dobro je staviti veću krpu ili ručnik.

Nakon aktiviranja spreja potrebno je uključiti klima-uređaj i postaviti ga na recirkulaciju zraka. Vrata vozila treba zatvoriti, a motor ostaviti da radi oko 15 minuta kako bi se sredstvo rasporedilo kroz sustav ventilacije. Pritom je pametno uza se imati rezervni ključ, kako se automobil ne bi slučajno zaključao dok motor radi. Cijena takvih sredstava obično kreće od oko šest eura.

Druga mogućnost je čišćenje posebnom pjenom, no taj je postupak nešto zahtjevniji. U tom slučaju treba izvaditi filtar kabine, manji dio pjene nanijeti na isparivač klima-uređaja, a veći dio pomoću priložene cjevčice ubrizgati što dublje u ventilacijske otvore. Nakon toga pjenu treba ostaviti da djeluje oko pola sata.

Potom se pokreće motor, uključuje klima-uređaj i ventilacija postavlja na najjači stupanj. Svi ventilacijski otvori trebaju biti otvoreni kako bi se sustav dobro propuhao. Cijena pjene za čišćenje klima-uređaja najčešće kreće od oko devet eura. Osim dezinfekcije, važno je redovito mijenjati filtar kabine. Preporuka je učiniti to dvaput godišnje, a najmanje jednom, idealno u proljeće. Prljav i začepljen filtar smanjuje protok zraka, slabi učinkovitost ventilacije i može pridonijeti neugodnim mirisima u kabini.

Ako se neugodan miris vraća ubrzo nakon čišćenja, ako klima slabo hladi ili se u vozilu stalno osjeća vlaga, tada je ipak najbolje otići u servis. To može upućivati na dublji problem u sustavu klimatizacije koji se kućnim sredstvima ne može riješiti.