NOVI PITCH

Želite 5000 eura i put u Švedsku? Otvorene prijave za prestižno natjecanje, ovo su detalji

Jolanda Rak Šajn
26.05.2026.
u 11:00

Prijaviti se mogu hrvatska poduzeća u startup ili scaleup fazi, koja su do sada privukla manje od pet milijuna eura ukupnih ulaganja

Hrvatska gospodarska komora (HGK) otvorila je prijave za novo Pitch natjecanje. Do zadnjeg dana srpnja hrvatska startup i scaleup poduzeća mogu se prijaviti na natjecanje za najbolje održive inovacije i osvojiti studijsko putovanje u Švedsku uz organizirane sastanke s investitorima i potencijalnim partnerima za svih šest finalista i 5000 eura za pobjednike. Svoje petominutne pitcheve finalisti će izlagati žiriju uživo na pozornici vodeće regionalne konferencije o održivosti Podržimo održivo, 9. i 10. rujna u zagrebačkoj Laubi, priopćili su iz HGK.

– Hrvatski održivi inovatori važna su karika u lancu zelene tranzicije i jačanja konkurentnosti našeg gospodarstva. Naše Pitch natjecanje prilika je za te inovatore, za startup i scaleup poduzeća, da pokažu zašto njihov projekt zaslužuje rasti brže i na međunarodnim tržištima. Posebno je bitno što se prezentiraju relevantnoj poslovnoj zajednici i investitorima koji mogu otvoriti put prema sljedećoj fazi razvoja – rekla je potpredsjednica HGK Marija Šćulac. Prijaviti se mogu hrvatska poduzeća u startup ili scaleup fazi, koja su do sada privukla manje od 5 milijuna eura ukupnih ulaganja, a koja su na razini tehnološke spremnosti od prototipa više razine (TRL 5) do prvog finalnog proizvoda (TRL 8). Lani su se na prvo izdanje Pitch natjecanja HGK prijavila 24 inovativna projekta, a pobijedili su ECOcube kao Najbolji zeleni startup i Project O2 kao Najbolji zeleni scaleup.

– Inovativna ideja samo je početak; ključ povjerenja investitora leži u besprijekornoj pripremi i konkretnim dokazima o profitabilnosti – savjetuje Luciano Beg, CEO tvrtke Marservis koja stoji iza ECOcubea. U finale natjecanja ući će šest najboljih tehnoloških, proizvodnih ili uslužnih rješenja. Projekti mogu biti iz područja obnovljivih izvora energije, recikliranja i ponovne upotrebe, kružnog dizajna i proizvodnje, kao i projekti u području zbrinjavanja otpada, zaštite vode i mora, bioraznolikosti i ekosustava, onečišćenja, održive poljoprivrede, mobilnosti, klime i građevinarstva. Pobjednici su prošle godine, uz novčanu nagradu od 5000 eura, osvojili i studijski posjet Japanu uz sastanke s japanskim investicijskim fondovima.

– Najveća je pouka sa studijskog putovanja u Japan razumijevanje kako razmišljaju investitori i kako prilagoditi poslovanje da bismo im bili što atraktivniji za partnerstva – rekla je voditeljica za održivi razvoj iz scaleupa Project O2, Lara Vukasović. 

