VIDEO Motociklist vrludao Zagrebom i padao po cesti, ljudi ga snimali 45 minuta: Oglasili se iz policije

Na Facebook stranici “Prometne zgode i nezgode”, poznatoj po objavama bizarnih i opasnih situacija s hrvatskih cesta, osvanuo je novi uznemirujući video koji je izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama. Na snimci se vidi muškarac koji, navodno pod utjecajem alkohola, motociklom vrluda zapadom Zagreba i jedva održava ravnotežu na cesti. Prema opisu objave, vozač je tijekom vožnje više puta padao sa skutera, a sve se odvijalo na području Španskog i Zagrebačke avenije. - Mrtav pijan vozi, putem je padao po cesti. Policija je pozvana na adresu, no u 45 minuta čekanja nitko se nije pojavio - stoji u opisu objavljenog videa.

Osim same snimke, na stranici su objavljene i fotografije na kojima se vidi kako muškarac leži pokraj skutera nakon pada, dok na drugoj fotografiji pokušava podići kacigu s tla. Objava je izazvala brojne reakcije korisnika, no mnogi nisu osudili samo ponašanje vozača, već i osobu koja ga je snimala. Dio korisnika smatra kako je netko trebao reagirati i spriječiti muškarca da nastavi vožnju.

- Čekaj, i ti si 45 minuta to gledao i snimao? Ti si luđi od njega! On je barem pijan pa je neuračunljiv - pa najmanje što si mogao jest izvaditi mu ključ iz motocikla da ne unesreći sebe, a i druge. Neka si ti sve snimio i prozvao sve i svakoga, a sam bio na licu mjesta i ništa poduzeo. Fuj - napisao je jedan korisnik.

O cijelom slučaju poslali smo upit Policijskoj upravi zagrebačkoj, zanimalo nas je jesu li zaprimili dojavu, je li vozač pronađen te zašto policija nije odmah intervenirala. Iz PU zagrebačke potvrdili su da su dojavu zaprimili u ponedjeljak, 25. svibnja 2026. godine u 20.03 sati. - Policijska uprava zagrebačka zaprimila je dojavu da se Zagrebačkom avenijom u smjeru istoka - Rudeška kreće skuter zagrebačkih registarskih oznaka te da je vozač najvjerojatnije pod utjecajem alkohola, a kojom prilikom je pao sa skutera. Policijski službenici, dolaskom na navedeno mjesto iz dojave te obilaskom terena, vozilo i vozača nisu zatekli.- odgovorili su iz policije.

Izvijestili kako su policijski službenici provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrdili identitet vozača skutera. - Radi se o 25-godišnjaku koji je upravljao mopedom na način da je ometao druge sudionike u prometu odnosno umanjivao stabilnost vozila. Vozaču je naplaćena novčana kazna zbog počinjenog prekršaja iz članka 113. stavka 1., kažnjivo po članku 113. stavku 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama - priopćili su iz PU zagrebačke.