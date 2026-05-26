Razmislite dvaput prije rezervacije smještaja za odmor: Ovi detalji na oglasu otkrivaju prevarante

Airbnb mnogim putnicima omogućuje velik izbor smještaja i često povoljnije cijene nego klasični hoteli. No uz milijune oglasa diljem svijeta i ogroman broj korisnika, platforma je postala i prostor na kojem se povremeno pojavljuju prijevare, lažni oglasi i neugodne situacije za goste i domaćine.

Kako piše t-online, jedan od takvih slučajeva dogodio se prošlog ljeta studentici iz Londona, koja je nakon boravka u stanu u New Yorku optužena da je napravila veliku štetu. Domaćin je kao dokaz priložio fotografije mrlja, oštećenih uređaja i napuknute ploče stola te zatražio odštetu od 14.000 eura. Airbnb je nakon pregleda dokumentacije od gošće tražio 6000 eura.

Studentica se, međutim, nije pomirila s optužbama. Uz pomoć stručnjaka uspjela je dokazati da su oštećenja na fotografije dodana digitalno, uz pomoć umjetne inteligencije. Airbnb je, prema navodima, reagirao tek nakon što je slučaj dospio u javnost, a na kraju joj je vraćen puni iznos rezervacije od 4800 eura. Domaćin je dobio upozorenje, uz mogućnost uklanjanja s platforme ako se sličan incident ponovi.

Iako većina korisnika Airbnba nema problema, ovakvi slučajevi pokazuju da se pri rezervaciji ipak isplati biti oprezan. Jedna od najčešćih prijevara su lažni oglasi. Prevaranti objavljuju smještaje koji ne postoje ili im ne pripadaju, često koristeći ukradene ili uređene fotografije. Gosti tek po dolasku otkriju da adresa ne postoji, da ondje živi netko drugi ili da smještaj nema nikakve veze s oglasom. Prije rezervacije zato je korisno provjeriti fotografije i lokaciju, primjerice preko internetske pretrage ili Google Street Viewa.

Česta je i metoda “mamca i zamjene”. Gost rezervira atraktivan apartman, a zatim neposredno prije dolaska dobiva obavijest da taj smještaj navodno više nije dostupan zbog kvara, štete od vode ili dvostruke rezervacije. Umjesto njega nudi mu se lošija alternativa. U takvoj situaciji ne treba odmah pristati, nego se obratiti Airbnbu i tražiti službeno rješenje.

Problem mogu biti i dupli oglasi. Isti se smještaj ponekad nudi više puta, po različitim cijenama. Ako domaćin kasnije pronađe gosta koji je spreman platiti više, jeftinija rezervacija može biti otkazana pod izgovorom. Zato treba obratiti pozornost na oglase s identičnim fotografijama, sličnim opisima ili istom lokacijom. Neki oglasi nisu nužno lažni, ali su uljepšani. U opisu se navode bazen, klima-uređaj, pogled na more ili odlična lokacija, a gost po dolasku shvati da je stvarnost znatno skromnija. Stare fotografije, širokokutni kadrovi i previše obrađene slike mogu prikriti loše stanje prostora. Najbolja zaštita su recenzije, osobito one u kojima se ponavljaju iste kritike.

Ni recenzije, međutim, nisu uvijek pouzdane. Lažne pozitivne ocjene mogu napisati prijatelji, poznanici ili plaćeni profili kako bi oglas izgledao bolje. Sumnjivo je ako u kratkom razdoblju postoji mnogo gotovo identičnih pohvala, bez konkretnih detalja. Vrijedi provjeriti i profile recenzenata te vidjeti jesu li ocjenjivali i druge smještaje. Prevaranti često pokušavaju komunikaciju prebaciti izvan Airbnba, primjerice na WhatsApp, SMS ili e-mail. To je rizično jer se time zaobilaze zaštitni mehanizmi platforme. Isto vrijedi i za plaćanje izvan sustava, čak i ako domaćin nudi popust ili niže naknade. Ako se novac uplati izravno, povrat je u slučaju problema mnogo teže ostvariti.

Jedna od najneugodnijih situacija su lažni zahtjevi za naknadu štete. Domaćin nakon odlaska može tvrditi da je gost nešto uništio i tražiti novac, ponekad uz manipulirane fotografije. Najbolja obrana je fotografirati smještaj odmah pri dolasku i neposredno prije odlaska, uključujući namještaj, uređaje, kupaonicu, kuhinju i eventualna postojeća oštećenja. Poseban problem su skrivene kamere. Iako Airbnb zabranjuje unutarnje kamere, slučajevi njihova pronalaska i dalje se povremeno pojavljuju. Kamere mogu biti skrivene u detektorima dima, punjačima, svjetiljkama ili drugim predmetima. Nakon dolaska korisno je pregledati prostor i prijaviti svaki sumnjiv uređaj.

Treba paziti i na lažne poruke koje izgledaju kao da dolaze od Airbnba. Phishing e-mailovi i web stranice mogu vrlo uvjerljivo imitirati službenu platformu, a cilj im je ukrasti korisničke podatke ili podatke o kartici. Nikada ne treba klikati na sumnjive poveznice, a prije prijave ili plaćanja treba provjeriti je li riječ o službenoj Airbnb stranici. Sumnju bi trebale izazvati i nerealno niske cijene. Ako je smještaj znatno jeftiniji od sličnih u istoj četvrti ili tijekom popularnog termina, moguće je da se iza oglasa kriju dodatne naknade, naknadna promjena cijene ili pokušaj prijevare. U pravilu, ako ponuda izgleda predobro da bi bila istinita, vrijedi je dodatno provjeriti.