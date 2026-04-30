Kineska marka Forthing na hrvatskom je tržištu već prepoznata po odličnom omjeru uloženog i dobivenog. Jačanju prisutnosti Forthinga u Hrvatskoj zacijelo će pomoći novi model S7 REEV, atraktivna električna limuzina D segmenta koja je obogatila domaću ponudu. Na prezentaciji tog noviteta ekskluzivno je predstavljen i Dongfeng Mage, SUV model C segmenta, koji će se na hrvatskim prometnicama ukazati do kraja svibnja. Novi Forthing S7 REEV privlači modernim dizajnom, a među glavnim su mu adutima i napredne tehnološke značajke te visoka razina udobnosti i sigurnosti. Iz Auto Hrvatske, uvoznika za Forthing, navode da je riječ o modelu koji podiže standarde u svojoj klasi i odgovara na potrebe modernih vozača, kombinirajući atraktivan izgled s visokom razinom funkcionalnosti i inovacija. Ipak, ono što najviše upada u oči cijena je od 32.990 eura. Odnosno, za prve kupce efektivnih 3000 eura manje, uhvate li gratis osiguranje i kasko za prvu godinu te redovne servise za prvih pet godina.

Automobil visoke klase po cijeni kompakta: Vraćaju li se limuzine u fokus?

Pogledamo li što sve stiže u limuzini dugoj gotovo pet metara (493,5 cm), jasno je da ovdje automobil visoke klase dolazi po cijeni kompakta. S7 hibridna je limuzina koju pogoni kombinacija elektromotora i 1,5-litrenog benzinskog motora-generatora, u ulozi Range Extendera. Zahvaljujući tome, Forthing S7 REEV ima kombinirani domet do 1250 kilometara. Naime, REEV iz naziva modela oznaka je za Range Extended Electric Vehicle, a njegova arhitektura omogućuje i isključivo električni doseg od 156 km. Suštinski se razlikuje od PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) vozila. Kotače uvijek pogoni elektromotor, nikad benzinac. Benzinski motor funkcionira isključivo kao generator električne energije, koji puni bateriju kada je potrebno. Automobil uvijek vozi na struju, bez obzira na razinu napunjenosti baterije. Sama baterija srednje je veličine (28,4 kWh LFP). Vanjsko punjenje je preporučeno, a Forthing S7 REEV podržava i DC brzo punjenje. Za manje od pola sata napuni se do 80 posto kapaciteta baterije. Električni motor od 209 KS i 310 Nm tako ima podršku u atmosferskom benzincu sa 105 KS. Benzinac deklarirano troši 5,3 l/100 km, a elektromotor 16 kWh /100 km. Pogon je stražnji. Atraktivan automobil uglađene siluete može se pohvaliti i rekordnim Cd koeficijentom od 0,191. To je najniži koeficijent otpora zraka nekog serijskog automobila u svijetu.

291,5 cm razmaka među osovinama kumovali su prostranom interijeru. Prostora u izobilju ima i sprijeda i straga, a raskošan je i prtljažnik (496 do 1293 l). Sva je oprema standardna, nikakva doplata nije potrebna. Forthing S7 REEV ima, među ostalim, 15,6"

centralni zaslon visoke rezolucije, 8,8" digitalnu instrumentnu ploču, bežično punjenje mobitela, automatsku klimatizaciju, el. podesiva i grijana prednja sjedala, vozačevo i s funkcijama masaže i ventilacije. Kolo multifunkcionalnog upravljača je grijano. Panoramski krov od 1,9 četvornih metara ima 99,9-postotnu UV blokadu i 97,67% IR blokadu. Potpuni ADAS paket podrazumijeva se: upozorenje za vozila u mrtvom kutu, pomoć pri promjeni vozne trake, upozorenje na bočni nalet vozila kod vožnje unazad, upozorenje na udar straga, upozorenje kod otvaranje vrata, kružni prikaz okoline vozila, adaptivni tempomat, upozorenje kod napuštanja vozne trake, autonomni sustav kočenja u nuždi. Jamstvo je već standardnih pet godina ili 150.000 km, odnosno osam godina ili 200.000 km na bateriju.