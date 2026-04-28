Valja pripaziti: Stručnjaci otkrili što se stvarno događa s vašim autom kada dugo stoji na suncu

Vrućine ne opterećuju samo vozače, nego i automobile. Kada vozilo satima stoji na suncu, visoke temperature mogu ubrzati trošenje ključnih komponenti i povećati rizik od kvarova, upozoravaju stručnjaci, piše tportal. Najosjetljiviji dio svakako je baterija. Kod klasičnih automobila s benzinskim ili dizelskim motorima, ali i kod hibrida, toplina ubrzava kemijske procese u olovno-kiselinskim baterijama, što dugoročno smanjuje njihov kapacitet i skraćuje vijek trajanja. Problem je izraženiji kod vozila koja se koriste na kratkim relacijama, jer se baterija ne stigne dovoljno napuniti, kao i kod već oslabljenih akumulatora.

Ni električni automobili nisu pošteđeni. Iako litij-ionske baterije dobro podnose širok raspon uvjeta, ekstremne temperature mogu ubrzati njihovu degradaciju i smanjiti autonomiju. Sustavi za hlađenje baterije pritom imaju ključnu ulogu, ali dodatno troše energiju, što se posebno osjeti kod većih vozila poput SUV-ova.

Najjednostavnija zaštita često je i najučinkovitija – parkiranje u hladu ili garaži. Kada to nije moguće, pomoći mogu sjenila za vjetrobransko staklo ili zaštitne navlake koje smanjuju zagrijavanje unutrašnjosti.

Visoke temperature utječu i na druge dijelove vozila. Motorno ulje pri velikim vrućinama može izgubiti optimalnu viskoznost, što smanjuje njegovu zaštitnu funkciju, osobito kod starijih automobila ili onih koji se koriste u zahtjevnijim uvjetima. Gume su također pod povećanim opterećenjem – zagrijani asfalt podiže tlak u pneumaticima, a kod istrošenih ili nepravilno napuhanih guma raste rizik od oštećenja ili gubitka prianjanja.

Ni unutrašnjost vozila nije imuna na toplinu. Plastika, armatura i ostali materijali u kabini mogu se znatno zagrijati, a dugotrajno izlaganje suncu ubrzava njihovo starenje i habanje.

Zaključno, automobil tijekom ljeta zahtijeva nešto više pažnje nego inače. Redovita provjera baterije, ulja i guma, izbjegavanje direktnog sunca kad god je to moguće te osnovne mjere zaštite mogu spriječiti neugodna iznenađenja i produžiti vijek trajanja vozila.