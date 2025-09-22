Apple službeno objavio iOS 26: Uvode se napredne opcije, evo što se sve mijenja

Apple je 15. rujna službeno objavio iOS 26, najnoviju verziju operacijskog sustava za iPhone, koji donosi revolucionarne promjene dizajna i napredne funkcionalnosti. Ova verzija predstavlja najveću vizualnu transformaciju od uvođenja iOS-a 7 prije više od desetljeća, uz značajne poboljšanja u umjetnoj inteligenciji i komunikacijskim mogućnostima.

Najuočljivija promjena u iOS 26 je uvođenje novog dizajnerskog jezika nazvanog "Liquid Glass". Ovaj novi pristup dizajnu uvodi transparentne elemente i adaptivne animacije koje reagiraju na aktivnosti na zaslonu. Mnogi elementi sučelja su gotovo potpuno prozirni, a dizajn se proteže na kontrole, navigaciju, ikone aplikacija, menije, gumbe i widgete. Početni zaslon i zaslon zaključavanja također su dobili značajne promjene. Vrijeme na zaslonu zaključavanja se dinamički prilagođava poziciji na temelju pozadinske slike i uvijek zadržava subjekt u vidokrugu.

iOS 26 donosi značajna poboljšanja u Apple Intelligence s više od 20 novih funkcija i poboljšanja. Veliki fokus bio je na komunikaciji, donoseći nadogradnje u Messages, FaceTime i Phone aplikacije. Jedna od najvažnijih novih funkcija je "Live Translation" koja omogućuje automatski prijevod poruka u podržane jezike. U Messages aplikaciji, prijevodi se prikazuju uz originalni tekst, dok se u FaceTime pozivu riječi transkribiraju i prevode na zaslonu. Phone aplikacija također podržava prijevod za glasovne pozive, omogućujući razgovor s osobama koje govore različite jezike.

Phone aplikacija je dobila nekoliko korisnih funkcija uključujući "Call Screening" koji nepoznate pozivatelje potiče da se identificiraju prije nego što odlučite odgovoriti. "Hold Assist" nadzire linije kada su pozivi na čekanju i obavještava korisnike kada je dostupan predstavnik.

Messages aplikacija sada podržava ankete u grupnim razgovorima, što omogućuje brzo donošenje grupnih odluka. Korisnici također mogu stvoriti prilagođene pozadine za razgovore koristeći boje ili fotografije. iOS 26 uvodi potpuno novu Games aplikaciju koja služi kao centralizirana destinacija za sve igre. Aplikacija je evolucija Apple GameCentra i omogućuje igračima da otkriju nove igre kroz personalizirane preporuke na temelju igara koje igraju i onoga što igraju njihovi prijatelji.

Apple CarPlay je dobio značajne nadogradnje u iOS 26, uključujući potpuno novi widget sustav. Korisnici sada mogu prilagoditi widgete klizanjem lijevo od glavnog zaslona i biranjem željenih widgeta ovisno o veličini zaslona vozila. Dolazni pozivi više ne zauzimaju cijeli zaslon, a umjesto toga prikazuju se u donjem dijelu, omogućujući kontinuiranu navigaciju.

Kompatibilnost uređaja

iOS 26 podržava sve iPhone modele od iPhone 11 nadalje, što znači da su potrebni uređaji s A13 Bionic čipom ili novijim. Međutim, Apple je uklonio podršku za iPhone XR, iPhone XS i iPhone XS Max koji su prvi put objavljeni 2018. godine. Iako neki modeli tehnički mogu pokretati iOS 26, neće nužno dobiti sve funkcije. Apple Intelligence funkcije su ekskluzivne za novije iPhone modele - potreban je najmanje iPhone 15 Pro ili noviji za ta poboljšanja.