iPhone 17 stigao u Hrvatsku, ovo su cijene svih modela: Najskuplji stoji preko 2600 eura

Tjedan dana nakon svjetske premijere nova iPhone 17 serija stigla je i u Hrvatsku, a doznajemo i koje će biti cijene na domaćem tržištu. Najjeftiniji osnovni model iPhone 17 s kapacitetom od 256 GB za pohranu podataka stoji 1029,99 eura u iStyleu, službenom uvozniku Applea za Hrvatsku. Najskuplji model nove serije u Hrvatskoj jest iPhone 17 Pro Max kapaciteta za podatke od čak 2T koji stoji čak 2669,99 eura. Početni model najveće verzije iPhone 17 Pro Max (256 GB) stoji 1579,99 eura.

Novi modeli dolaze s najnovijim Appleovim A19 procesorima i nizom poboljšanja. Osnovni iPhone 17 sada ima veći 6,3-inčni ProMotion zaslon, napredniju prednju kameru i dvostruko veći kapacitet za pohranu podataka. Puno pažnje privukao je iPhone Air – najtanji iPhone ikad proizveden, s debljinom od svega 5,6 milimetara. Air ima 6,6-inčni ProMotion zaslon, A19 Pro čip podržava isključivo eSIM tehnologiju, što je malo iznenađenje jer gotovo svi mobiteli danas podržavaju i dalje i fizičke SIM kartice. No, ima smisla da se ovdje Apple odlučio samo za eSIM varijantu kako bi lakše ostvario efekt tankog uređaja.

Na stražnjoj strani Aira nalazi se samo jedna kamera od 48 megapiksela, što znači manje mogućnosti u odnosu na Pro modele, ali i dalje dovoljno za većinu korisnika. Apple ističe da Air nudi “cjelodnevno trajanje baterije”, iako službene specifikacije pokazuju da je u tom pogledu nešto slabiji od ostatka linije. Ovaj potez mnogi vide kao Appleov odgovor na tržišni trend tanjih pametnih telefona, u kojem već prednjači puno Android konkurenata iz Južne Koreje i Kine. Sada se, pak, nagađa da će Apple sljedeće godine konačno izbaciti i svoju verziju mobitela s preklopnim ekranom.

iPhone 17 također je doživio značajan redizajn kako bi se više približio Pro modelima. Zaslon je povećan na 6,3 inča, uz podršku za 120 Hz osvježavanje slike, što je velik iskorak u odnosu na dosadašnjih 60 Hz. Dodana je i 48-megapikselna ultraširoka kamera, a uređaj dolazi u pet novih boja: lavanda, maglovito plava, crna, bijela i kadulja.

Glavne promjene kod Pro modela odnose se na stražnju stranu uređaja. Tri kamere sada su smještene u pravokutnoj traci koja se proteže od ruba do ruba, dok su bljeskalica, svjetlosni senzor i mikrofon premješteni na desnu stranu. Tako je sada sklop kamera na dva najjača nova iPhonea preuzeo čak trećinu gornjeg dijela stražnje strane uređaja. MagSafe punjač i Appleov logotip ostali su centrirani radi estetike, a stakleni panel bi trebao bolje podržavati bežičnog punjenje. Ističe se i promjena materijala – iPhone 17 Pro više ne koristi okvir od titanija oko zaslona, nego aluminijski. Neki korisnici su već komentirali kako im se novi iPhone 17 Pro nikako se sviđa, pogotovo im se zamjerio onaj u narančastoj varijanti.

Novosti nisu samo na estetskoj strani, svi novi modeli dobili su nadogradnju u kvaliteti kamera. Apple je uveo zgodnu značajku za selfie kameru koja sada može uhvatiti širi kadar i bez da okrećete mobitel u ruci. iPhone 17 će uz pomoć umjetne inteligencije prepoznati kad je više osoba u kadru i automatski će proširiti kadar, a ako ste, pak, sami u kadru, koristit će redovni portretni način snimanja. Možete i ručno upravljati ovim opcijama i sami birati kada želite kakvu orijentaciju fotografije.

Na novoj seriji omogućeno je snimanje istovremeno i prednjom i stražnjom kamerom. Još jedna važna stvar je što iPhone konačno smanjuje zaostatak na telefoto kamerama koje su sada puno poboljšane na iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max modelima. Telefoto kamera od 48 megapiksela ima 4x optički zum, a trebala bi nuditi dobre kadrove i na uvećanjima od 8x.

Ovo su cijene svih novih iPhone 17 modela u Hrvatskoj (prema tvrtki iStyle, službenom zastupniku Applea za Hrvatsku)

iPhone 17 Pro Max

1579,99 eura 256 GB

1849,99 eura 512 GB

2119,99 eura 1 T

2669,99 eura 2 T

iPhone 17 Pro

1409,99 eura 256 GB

1689,99 eura 512 GB

1959,99 eura 1 T

iPhone Air

1299,99 eura 256 GB

1579,99 eura 512 GB

1849,99 eura 1 T

iPhone 17

1029,99 eura 256 GB

1299,99 eura 512 GB