Život dostavljača u vrijeme 'koronakrize': 'Ljudima fali druženja pa žele ćaskati s nama'

Kao klinci smo se zezali pa pozvonili strancima na vrata i pobjegli, a sad to gotovo stalno radimo, ne kao šalu, nego zato što nam je to posao - smiju se 23- godišnji dostavljači Ivan Stefanović i Dražen Blažević. Prvi radi za Wolt, drugi za Glovo, a otkako se zbog koronavirusa ne izlazi iz kuće, osim onih koji to baš moraju, imaju pune ruke posla s dostavljanjem hrane iz trgovina i restorana, ali i drugih kućanskih potrepština iz drogerija.

Većinu stvari, dakako, usto ostavljaju pred vratima, na kvakama ili gdje klijenti žele kako bi se mogućnost kontakta i zaraze svela na minimum.

- Glovo ima opciju plaćanja karticom ili gotovinom, no neki se ipak odluče za novčanice. Među njima ima ljudi na kojima se vidi da im nedostaje druženje jer započinju razgovor s nama i žele ćaskati. Simpatični su – kaže Blažević.

Servis za koji radi pred vrata dostavlja što god se može voziti u autu, na biciklu ili skuteru, a ovih dana, ističe, na repertoaru narudžbi, uz hranu, najčešće je kozmetika, ali i novine. Wolt, pak, dostavlja isključivo hranu, a neke se stvari, kaže Stefanović, nikad ne mijenjaju pa su i dalje najveći hitovi pizze svih vrsta, hamburgeri i cheeseburgeri.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- No, sad se masovno naručuju i slastice, poput palačinki i kolača. Prije se toga rijetko tko sjetio, no vjerojatno su se ljudi već zaželjeli svega – objašnjava Stefanović, u čijem se servisu plaća samo karticom.

Narudžbi je, dodaju dečki, svakako puno više otkako se ostaje kući, povećao se i broj restorana i drugih objekata koji dostavljaju, a oni koji su već imali tu opciju, proširili su ponudu.

- Većina se želi izvući iz ove situacije najbolje što može, a rezultat je povećanje opsega našeg posla. Pozitivno je u toj istoj situaciji, pak, to što je grad prazan, pa nam je posao olakšan. Ranije bismo zapeli u gužvama i dostave bi kasnile, a danas se ljudi čude koliko smo brzi. A i gdje god došli preuzeti narudžbu, ne čekamo više u redovima – slažu se mladi dostavljači.

Foto: Borna Filic/Pixsell

I oni, dakako, zbog koronavirusa moraju slijediti zdravstvene upute o dezinfekciji i nošenju rukavica i maski, a i kod klijenata su, kažu, primijetili da se ponašaju odgovorno.

- Također nose adekvatnu zaštitu. Neki traže da ostavimo ono što smo im donijeli, primjerice, pred vratima ili na kvaki, a mi držimo razmak i pridržavamo se pravila, tako da možemo reći da je sigurnost na maksimumu – ističu Ivan Stefanović i Dražen Blažević. Najljepše im je, pak, dodaju, kada ih klijenti na vratima dočekaju s porukama potpore i solidarnosti te puni zahvalnosti.