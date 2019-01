Žičara milijun eura skuplja jer je 1 km duža

On je napravio više projekata nego je ovaj vidio “pesjih kućica”, pa kad izgradi barem tri, onda nek’ mu se javi. Slikovit je opet bio jučer gradonačelnik Milan Bandić obraćajući se na aktualcu SDP-ovu Mateju Mišiću, koji ga je pitao odakle će se namaknuti novac za žičaru ako on u proračunu za ovu godinu nije predviđen.

Vratila se Ana Lederer

U 2019., podsjetio je Mišić, za žičaru koja će se danas početi graditi planirano je 29 milijuna, dok je projekcija za 2020. godinu 50 milijuna kuna, što je ukupno još uvijek 300 milijuna manje od potrebnog da se dovrši.

– Novac će biti osiguran u rebalansima – zaključio je Bandić, koji je jučer odlučio opravdati i navode da je zagrebačka žičara skuplja i od one koja vodi do Matterhorna pa je zastupnicima podijelio troškovnike u kojima uspoređuje te dvije trase do planinskih vrhova. Naša je, ustvrdio je gradonačelnik, kilometar duža pa zato i, za razliku od one u Alpama koja košta 14 milijuna eura, ova ovdje stoji 15.

– Ostalo su troškovi koje ova druga nema, a to su garaža s petsto mjesta, stanica na Brestovcu, broj kabina, a i rekonstrukcija pruge Mihaljevac-Dolje – objasnio je to sve gradonačelnik Bandić, u čijim je stranačkim redovima jučer sjedio i nekadašnji HSS-ovac Ilija Ćorić koji je, podsjetimo, na posljednjoj sjednici prošle godine bio jedan od trojice zastupnika oporbe koji su digli ruku za proračun.

I dalje, međutim, nije službeno prešao u Stranku rada i solidarnosti, baš kao ni bivši HSLS-ovac Miroslav Polovanec. On je, s druge strane, ostao na svojoj poziciji u oporbenim klupama, a njegovi kolege nisu propustili istaknuti da “opozicijski stolac ne znači i opozicijsko djelovanje”. U istoj se klupi našao jučer i Vladimir Anić, HSLS-ovac koji će u Skupštini biti umjesto Darinka Kosora, a vratila se službeno i Ana Lederer iz Neovisnih za Hrvatsku, koju je dosad, kad je obnašala dužnost pročelnice Gradskog ureda za kulturu, mijenjao Davorin Karačić.

Raspravljali su jučer zastupnici i o paušalnom porezu za iznajmljivače te odlučili da ih neće dirati, unatoč tome što je novim Zakonom o porezu na dohodak to omogućeno.

Nisu dizali već 15 godina

– Već 15 godina privatni turistički iznajmljivači stanova plaćaju paušalni iznos od samo 300 kuna godišnje po krevetu bez obzira na to koliko ostvare noćenja – rekao je Tomislav Tomašević iz Zagreb je naš, koji je bio za poskupljenje jer, kako je objasnio, povremeni najam doveo je do toga da je na tržištu sve manje stanova, a dugoročni najam sve skuplji.