Zbog Thompsonovog koncerta mijenja se pravilo u zagrebačkom studentskom domu, evo o čemu je riječ

Studenti smješteni u domovima inače mogu ugostiti posjetitelje na noćenje do pet puta mjesečno, uz suglasnost cimera i obaveznu prijavu na porti. To je pravilo koje vrijedi tijekom cijele akademske godine. Međutim, zbog koncerta Marka Perkovića Thompsona uvode se iznimke – u studentskom domu Cvjetno naselje to pravilo bit će privremeno izmijenjeno.

– Poštovani stanari doma, na datume 4.7., 5.7. i 6.7. stavlja se izvan snage članak 15. Pravilnika o domskom redu gdje student može primiti na noćenje posjetitelja, tako da na gore navedene datume NISU DOZVOLJENA NOĆENJA POSJETITELJA, te prijavljivanje istih na recepciji doma. Molimo da se pridržavate odluke jer će se provoditi pojačane kontrole u tom periodu, stoji u obavijesti Uprave dome koja je objavljena u svim studentskim paviljonima 0