Zbog novih stupića stanari zagrebačkog kvarta ne mogu autom iz dvorišta, evo što kažu iz Grada

Nova prometna regulacija – glavobolja za stanovnike Dugava. Hrelićke ulice, točnije, čiji su nam se stanari požalili na problem koji je nastao nakon uvođenja novih prometnih pravila u prosincu. Tada je u spomenutoj ulici, umjesto dvosmjerne, uvedena jednosmjerna regulacija prometa. Ali, ono što je stanarima Hrelićke stvorilo svakodnevne poteškoće jesu novopostavljeni prometni stupići, kazao nam je naš čitatelji i jedan od stanara ulice, Marijan Stanešić. Baš su ti stupići, kaže, znatno suzili kolnik.

– Širina te ulice slična je onoj poljskog puta, a ne cesti potrebne širine za odvijanje dvosmjernog prometa i s uvođenjem jednog smjera se mi stanari slažemo. Međutim, u ulici su potpuno nepotrebno postavljeni prometni stupići koji su dodatno, ionako usku cestu, napravili užom – kaže nam Stanešić. Tko je dozvolio postavljanje prometnih stupića, pitaju se stanari Hrelićke ulice, jer je ovim izmjenama sada stanarima ozbiljno otežan pristup njihovim kućama i dvorišnim ulazima, a u nekim slučajevima i potpuno onemogućen. Osim toga, ulicom je gotovo nemoguć i prolazak dostavnim vozilima, hitnim službama ili drugim većim vozilima.

– Prometni stupići su pristup kombijima ili većim vozilima koji dostavljaju namještaj ili građevinski materijal potpuno otežali. Zbog stupića jedva uspijevam s osobnim automobilom ući u vlastito dvorište – kazao nam je naš čitatelj Stanešić i naglasio kako je stanarima sada otežano rješavanje životnih potreba. Uz to, Stanešić je upozorio i na nelogičnosti u samom rasporedu prometnih stupića. – Zanimljivo je postavljanje tih stupića, na primjer, jednim dijelom ulice postavljeni su uz obrazloženje da štite pješake, na desnu stranu ulice, da bi nakon stotinjak metara bili postavljeni na lijevu stranu ulice i onda, nakon 100 metara, nestaju, nema ih – rekao je Stanešić i naglasio kako se time izazvala dodatna zbunjenost i sumnja u promišljenost ovog prometnog rješenja.

Stanari su istaknuli i kako su se ranije obraćali nadležnim gradskim uredima s molbom za uklanjanje ili izmjenu postavljenih stupića kako bi se omogućili normalni uvjeti pristupa njihovim dvorištima i kućama, no nisu primili nikakav odgovor. Pitali smo, zato, i mi. Iz Gradske četvrti Novi Zagreb - istok dali su nam informaciju da su upoznati s navedenom situacijom te da će naš upit dalje proslijediti gradskim službama na postupanje, a upit smo poslali i Mjesnom odboru Hrelić, čiji odgovor u trenutku pisanja ovog teksta nismo dobili. Odgovorio nam je, zato, Grad.

Objasnili su nam kako su elastični prometni stupići postavljeni u sklopu prometnog elaborata smirivanja prometa na dionici sve od Sarajevske ceste do Ulice sv. Mateja. Elaborat, kažu, predstavlja podlogu za projektiranje zadataka čime se analiziraju i prognoziraju prometni tokovi, određuju prometni elementi prometnice, ali i provodi prometno-sigurnosna analiza te mjere i rješenja za povećanje stupnja sigurnosti prometa. – Suženje prometne površine i postavljanje stupića u Hrelićkoj izvedeni su s ciljem smanjenja brzine kretanja vozila te zaštite najranjivijih sudionika u prometu – kazali su iz Grada naglašavajući kako je glavni cilj prometnog elaborata povećanje sigurnosti pješaka, a naročito djece. U dijelu ulice stupići su, kažu, privremeno. – Suženje kolnika dijela Hrelićke ulice, kod raskrižja sa Sarajevskom cestom, predstavlja privremeno rješenje do završetka radova na rekonstrukciji Sarajevske ceste kada će se, u sklopu radova, izgraditi i nogostup – dodali su.

Uklanjanje prometnih stupića u Hrelićkoj općenito, kažu u Gradu, trenutačno nije planirano. – Prometni stupići su sastavni dio mjera za smanjenje brzine i zaštitu pješaka. Prometovanje Hrelićkom ulicom i dalje će se pratiti, a u slučaju ozbiljnih poteškoća u odvijanju prometa razmotrit će se eventualne prilagodbe – kazali su.