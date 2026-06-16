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'OPET ĆE BITI KRIV SENF'

Zbog nepropisno parkiranih, u ovom kvartu opet nisu ispraznili kontejnere

Screenshot Facebook
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
16.06.2026.
u 20:00

Netko je napisao i kako bi se trebalo uvesti pravilo da je za svu nastalu štetu uvijek odgovoran vlasnik nepropisno parkiranog vozila.

I tako po ne znam koji puta smetlari ne mogu prići kontejnerima i ne isprazne ih, a za dva dana kad će smeće biti pored krenut će priče o Senfu i sekti, napisao je jedna Zagrepčanin u Facebook grupi koja okuplja stanovnike Sigeta uz fotografiju na kojoj se vide automobili parkirani na nogostupu ispred polupodzemnih spremnika. 

U komentarima se javio stanovnik Sigeta koji kaže da ima dva prijedloga. "Ovi travnjaci kod četverokatnica su fora, al mislim da to treba malo suzit i napravit parking, a pristup ispred ovih kontejnera zagradit rampom (može i bez ključa vjerojatno...). Eto, glasajte za mene na sljedećim izborima. Manje financiranja tuluma po parkovima, a više parkinga, to bu mi bil moto! Ako na ovo dobijem više od 10.000 lajkova, kandidiral bum se! Ako ne, a kaj da vam delam", kaže. 

Netko je napisao i kako bi se trebalo uvesti pravilo da je za svu nastalu štetu uvijek odgovoran vlasnik nepropisno parkiranog vozila. "Pa pustit smetliće da navrate s bagerima", naglasio je komentator.  S druge strane, bilo je i onih koji imaju razumijevanja za parkiranje na nogostupu. "Na krivo mjesto stavili te spremnike, treba malo i razmišljati glavom", piše u jednom od komentara, u drugom se dodaje: "Ne opravdavam ovo, no da se ljudi imaju gdje parkirat normalno, ne bi došlo do ovog", piše u drugom.
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Ključne riječi
Zagreb parking odvoz smeća Čistoća Siget

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