Možemo se od Vjesnika oprašta Oliverovim stihovima, podsjetili i na svoj apel od prije šest godina

Stihovima pjesme Olivera Dragojevića "Adio kumpanji", Možemo Trnje se oprašta od Vjesnikova nebodera. Na svom Facebook profilu objavili su fotografiju trenutačnog stanja, ali i podjsetili kako su prije šest godina objavili status s, kako kažu, "željama i pozdravima" oko Vjesnika.

"Godinama maltene prazan i nerentabilan, Vjesnik je ostavljen propadanju kao jedan od simbola Trnja i Zagreba. Suvlasnici zgrade su Republika Hrvatska, Tiskara Vjesnik, Allegheny Financial, Konzum plus, VLM Cvjetno, VLM Cvjetno nekretnine, Multiprint u stečaju, Grafik net i Plavi radio. Država (38,6%) i Tiskara (22,36% - koja je u državnom vlasništvu) zajedno imaju 60,96 posto vlasništva. Svojevremeno zgrada je procijenjena na vrijednost od čak 80 milijuna eura, a danas za njenu adaptaciju i uređenje trošak iznosi 10 milijuna eura", napisali su tada.





Dodali su i kako se brojni gradski i državni uredi, državne agencije te ministarstva nalaze u privatnim prostorima za koje se plaćaju visoke najamnine. "Dovoljno je vidjeti primjere Ministarstva okoliša, Gruntovnice ili Savjetodavne službe (koja je bila u susjedstvu u prostorijama Zagrepčanke) te visoke troškove najma dok prazan prostor na atraktivnoj lokaciji u vlasništvu države trune. Kao lokalna trnjanska grupa 'Zagreb je NAŠ' svakodnevno svjedočimo o propadanju Vjesnika koji bi mogao povratiti stari sjaj kvalitetnim raspolaganjem, rentabilnošću i odgovornim upravljanjem javnim dobrom", upozoravali su.



Napisali su i kako kroz kontekst Vjesnika, tako i mnogobrojnih gradskih i državnih nekretnina koje su ostavljene zubu vremena zbog privatnih interesa i dogovora šalju kroz tu objavu apel da Vjesnikov neboder može i mora biti iskoristiv na korist države, grada i građana. "Odgovornost mora postojati prema vlastitoj imovini, a i prema svima onima koji su financirali gradnju te imovine kroz davanja i poreze. Državne i gradske službe u državnim i gradskim prostorima, a ne u iznajmljenim s ciljem izvlačenja najamnina za privatne interese! Vjesnik je naš!", pisalo je na kraju objave.