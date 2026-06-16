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'ADIO KUMPANJI'

Možemo se od Vjesnika oprašta Oliverovim stihovima, podsjetili i na svoj apel od prije šest godina

Zagreb: Ponovno otvoren podvožnjak u Slavonskoj
Patrik Macek/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
16.06.2026.
u 11:05

Dodali su i kako se brojni gradski i državni uredi, državne agencije te ministarstva nalaze u privatnim prostorima za koje se plaćaju visoke najamnine.

Stihovima pjesme Olivera Dragojevića "Adio kumpanji", Možemo Trnje se oprašta od Vjesnikova nebodera. Na svom Facebook profilu objavili su fotografiju trenutačnog stanja, ali i podjsetili kako su prije šest godina objavili status s, kako kažu, "željama i pozdravima" oko Vjesnika. 

"Godinama maltene prazan i nerentabilan, Vjesnik je ostavljen propadanju kao jedan od simbola Trnja i Zagreba.  Suvlasnici zgrade su Republika Hrvatska, Tiskara Vjesnik, Allegheny Financial, Konzum plus, VLM Cvjetno, VLM Cvjetno nekretnine, Multiprint u stečaju, Grafik net i Plavi radio. Država (38,6%) i Tiskara (22,36% - koja je u državnom vlasništvu) zajedno imaju 60,96 posto vlasništva. Svojevremeno zgrada je procijenjena na vrijednost od čak 80 milijuna eura, a danas za njenu adaptaciju i uređenje trošak iznosi 10 milijuna eura", napisali su tada. 



Dodali su i kako se brojni gradski i državni uredi, državne agencije te ministarstva nalaze u privatnim prostorima za koje se plaćaju visoke najamnine. "Dovoljno je vidjeti primjere Ministarstva okoliša, Gruntovnice ili Savjetodavne službe (koja je bila u susjedstvu u prostorijama Zagrepčanke) te visoke troškove najma dok prazan prostor na atraktivnoj lokaciji u vlasništvu države trune. Kao lokalna trnjanska grupa 'Zagreb je NAŠ' svakodnevno svjedočimo o propadanju Vjesnika koji bi mogao povratiti stari sjaj kvalitetnim raspolaganjem, rentabilnošću i odgovornim upravljanjem javnim dobrom", upozoravali su. 

Napisali su i kako kroz kontekst Vjesnika, tako i mnogobrojnih gradskih i državnih nekretnina koje su ostavljene zubu vremena zbog privatnih interesa i dogovora šalju kroz tu objavu apel da Vjesnikov neboder može i mora biti iskoristiv na korist države, grada i građana. "Odgovornost mora postojati prema vlastitoj imovini, a i prema svima onima koji su financirali gradnju te imovine kroz davanja i poreze.  Državne i gradske službe u državnim i gradskim prostorima, a ne u iznajmljenim s ciljem izvlačenja najamnina za privatne interese! Vjesnik je naš!", pisalo je na kraju objave. 
FOTO Podvožnjak kod Vjesnika od jutros je ponovno otvoren
Zagreb: Ponovno otvoren podvožnjak u Slavonskoj
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Ključne riječi
Možemo! Zagreb Vjesnikov neboder Vjesnik

Komentara 1

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VA
VanjaPlank
11:23 16.06.2026.

Nikako da na Jakuševcu zapjevaju a obečavali su sport i glazbu

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