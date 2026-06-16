'Prijavio sam štetu na grobu nakon oluje, a još nema odgovora': Znamo do kada je rok za predaju dokumentacije

Prijavio je štetu na grobnom mjestu nakon one oluje u ožujku i još uvijek nije dobio povratnu informaciju o toj prijave pa je Zagrepčanin na Redditu odlučio pitati je li itko imao sreće ili znali se točno koja je procedura prije nego li pošaljem upit Gradu. U komentarima mu se javio korisnik Reddita koji je rekao da niti on nije dobio povratnu informaciju. "Isto, žena koja je došla slikati auto i koja me prva zvala kad smo stupili u kontakt mi se više ne javlja na telefon te ima trajno isključen mobitel", napisao je.

Javni poziv za dostavu dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu novčane pomoći za sanaciju oštećenja nastalih na grobnim mjestima zbog nevremena na području Zagreba od 26. do 28. ožujka, Grad je uputio jučer. Pravo na novčanu pomoć može ostvariti fizička osoba, kojoj je uslijed nevremena nastalo oštećenje na grobnom mjestu, uz uvjet da je korisnik ili sukorisnik grobnog mjesta na kojem je nastalo oštećenje i da se prijava podnese do 1. srpnja na poziv Zagrebačkog Holdinga odnosno njegove Podružnice Gradska groblja, objavljenog 8. travnja, objasnili su iz Grada.

Novčana pomoć će se isplaćivati za oštećenja nastalo na natpisnom spomeniku, postolju spomenika, pokrovnoj ploči, ogradnom elementu, podnožju groba odnosno grobnice (cokl), betonskom grobnom okviru i grobnoj galanteriji trajno učvršćenoj na nadgrobnom uređaju u što spadaju vaze, lampaši, postolja za svijeće, žardinjere, vjerska obilježja i kipovi. Novčana pomoć iznosi 50 posto iznosa oštećenja, ali ne više od 3000 eura po grobnom mjestu i može ju zaprimiti samo jedan od sukorisnika grobnog mjesta uz suglasnost svih ostalih sukorisnika navedenih na izvadku iz grobnog očevidnika odnosno potvrde o pravu korištenja grobnog mjesta.

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