Zagrepčani traže povrat ambulante u Novoj Vesi, iz Grada objasnili zašto to nije moguće

Ambulanta opće prakse na adresi Nova Ves 36 koja je bila na usluzi više od 2000 pacijenata prije dvije godine je ukinuta zbog padanja stropa, u međuvremenu je, objasnila je jedna od tamošnjih stanovnica na Večernjakovoj tribini, rađena peticija i sakupljeno je više od 200 potpisa za povratak ambulante na tu adresu pa ju je zanimalo hoće li Grad to učiniti.

"Važno je istaknuti kako je svim pacijentima čiji su izabrani liječnici bili na adresi Nova Ves 36, zdravstvena zaštita osigurana u obližnjoj Ulici Milana Šufflaya 2, u okviru zdravstvene stanice s pristupom teško pokretnim osobama i koja ima parkirna mjesta te je lako dostupna javnim prijevozom. Riječ je objektu u kojem djeluju i druge ordinacije opće/obiteljske medicine, kao stomatološka ordinacija i ljekarna", objasnili su s Radićeva trga.

U ambulanti opće prakse na adresi Nova Ves 36, u suradnji s Vijećem Mjesnog odbora Nova Ves i predstavnicima Doma zdravlja Zagreb Centar, krajem svibnja izvršen je uvid u prostor ambulante i pristupno stubište, dodali su. "Zaključeno je da prostor na prvom katu i nakon saniranja stropa neće zadovoljiti minimalne tehničke uvjete prema novom Pravilniku o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti, budući da se kroz postojeće stubište ne može osigurati pristup teško pokretnim osobama. Grad će svakako nastaviti tražiti i provoditi rješenja za poboljšanje dostupnosti zdravstvene skrbi za stanovnike Zagreba, kako na Gornjem Gradu, tako i na drugim lokacijama", rekli su.