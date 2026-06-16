Naletio na ZET-ov autobus pa pobjegao: Ima i ozlijeđenih putnika

Do prometne nesreće između autobusa na liniji 268 i osobnog vozila došlo je jutros oko 9 ujutro. Do incidenta je došlo u Ulici Hrvatske bratske zajednice, nedaleko Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski.
ČItatelj koji se nalazio u autobusu rekao nam je, pak, da je došlo do naleta automobila na autobus. – Vozač automobila je oduzeo prednost busu, izazvao je sudar i pobjegao s mjesta nesreće. Svi su popadali – rekao je. Obratili smo se i policiji, koja nas je zamolila da se javimo nakon što provjere dostupne informacije. U ZET-u su potvrdili da su dobili dojavu o incidentu u 9.05 sati. Kazali su nam da je došlo do naglog kočenja tijekom kojeg je jedna putnica ozlijeđena.Oldtimeri, Gulašijada i Veliki koncerti obilježili Dubravafest
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