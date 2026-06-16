'Pa što je ovo ljudi dragi?': Zagrepčanina šokiralo koliko je trajala vožnja tramvajem od Hondlove do Kvatrića

S obzirom na to da se popravlja pruga na Zvonimirovoj Zagrepčanin koji mora ići na tramvaj na Maksimirsku pita na Redditu: "Pa šta je ovo ljudi dragi?". Nije mu jasno, kaže, da od Hondlove do Kvatrića tramvaju treba 20 minuta. "I zašto auti voze po tramvajskoj pruzi? Ovo je za podivljati, prestrašno", zaključuje.

Neki su ga upitali zašto tu dionicu ne prođe biciklom, a neki su podržali njegovu nervozu zbog toga što ljudima ništa ne znači žuta linija. "Ako ne staviš stupiće, MUP da kažnjava ili neku drugu fizičku prepreku tvrdoglavci će vozit po pruzi", piše u jednom od komentara. Podsjetimo kako zbog radova u Zvonimirovoj tramvaja prema Borongaju neće biti sljedeća tri mjeseca. – Od ponedjeljka, 15. lipnja do ponedjeljka, 7. rujna bit će obustavljen tramvajski promet od Trga žrtava fašizma do Borongaja zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi u Ulici kralja Zvonimira. Tramvajske linije 9 i 17 prometovat će uobičajenim trasama, ali skraćeno do Trga žrtava fašizma, dok će tramvajska linija 13 prometovati izmijenjenom trasom.

Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Branimirova tržnica - Šubićeva - Kvaternikov trg

Umjesto tramvaja noćne linije 32 vozit će autobus. Zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat izvanredna autobusna linija 602 (Trg žrtava fašizma - Borongaj). Početno stajalište na Trgu žrtava fašizma bit će tramvajsko stajalište Trg žrtava fašizma. Linija 602 neće koristiti stajalište Tuškanova u smjeru grada. Vozni red linije 602 možete pročitati na stranicama ZET–a, a bit će postavljen i na početno krajnjim stajalištima.

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