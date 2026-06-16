Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 110
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RADOVI NA PRUZI NA ZVONIMIROVOJ

'Pa što je ovo ljudi dragi?': Zagrepčanina šokiralo koliko je trajala vožnja tramvajem od Hondlove do Kvatrića

Zagreb: Jutarnja špica na Maksimirskoj
Patrik Macek/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
16.06.2026.
u 12:23

Podsjetimo kako zbog radova u Zvonimirovoj tramvaja prema Borongaju neće biti sljedeća tri mjeseca.

S obzirom na to da se popravlja pruga na Zvonimirovoj Zagrepčanin koji mora ići na tramvaj na Maksimirsku pita na Redditu: "Pa šta je ovo ljudi dragi?". Nije mu jasno, kaže, da od Hondlove do Kvatrića tramvaju treba 20 minuta. "I zašto auti voze po tramvajskoj pruzi? Ovo je za podivljati, prestrašno", zaključuje. 

Neki su ga upitali zašto tu dionicu ne prođe biciklom, a neki su podržali njegovu nervozu zbog toga što ljudima ništa ne znači žuta linija. "Ako ne staviš stupiće, MUP da kažnjava ili neku drugu fizičku prepreku tvrdoglavci će vozit po pruzi", piše u jednom od komentara.  Podsjetimo kako zbog radova u Zvonimirovoj tramvaja prema Borongaju neće biti sljedeća tri mjeseca.  – Od ponedjeljka, 15. lipnja do ponedjeljka, 7. rujna bit će obustavljen tramvajski promet od Trga žrtava fašizma do Borongaja zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi u Ulici kralja Zvonimira.  Tramvajske linije 9 i 17 prometovat će uobičajenim trasama, ali skraćeno do Trga žrtava fašizma, dok će tramvajska linija 13 prometovati izmijenjenom trasom.  

  • Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Branimirova tržnica - Šubićeva - Kvaternikov trg 

Umjesto tramvaja noćne linije 32 vozit će autobus. Zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat izvanredna autobusna linija 602 (Trg žrtava fašizma - Borongaj). Početno stajalište na Trgu žrtava fašizma bit će tramvajsko stajalište Trg žrtava fašizma. Linija 602 neće koristiti stajalište Tuškanova u smjeru grada. Vozni red linije 602 možete pročitati na stranicama ZET–a, a bit će postavljen i na početno krajnjim stajalištima. 

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje
FOTO Podvožnjak kod Vjesnika od jutros je ponovno otvoren
Zagreb: Jutarnja špica na Maksimirskoj
1/10
Ključne riječi
javni prijevoz zvonimirova maksimirska tramvaj Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Novouređena Krapinska ulica
NAPADI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Politički rat u Gornjoj Dubravi se nastavlja, 'meta' su ovaj put biciklističke staze: 'Prvo staze. Onda javni bicikli'

Marko Periša, Gradski zastupnik HDZ-a u Skupštini Grada Zagreba, te njegov stranački kolega Neven Mikša snimili su video u kojem nastoje ukazati na manjak biciklističkih staza na području četvrti na istoku Zagreba. Brzo su se oglasili iz tamošnjeg ogranka stranke Možemo, pa su ukazali na situaciju za koju smatraju da proturječi stavu HDZ–a

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!