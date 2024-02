Zagrepčanka pokrenula raspravu: 'Ako i niste vjernici, nije primjereno obezvrjeđivati ovo posvećeno mjesto'

Psi su u posljednje vrijeme jedna od glavnih tema u Zagrebu. Nekad su to pozitivne priče poput one o policijskom psu Aresu koji je pomogao službenicima Policijske uprave zagrebačke u pronalasku gotovo 6,5 kilograma metamfetamina. Nažalost, u posljednje vrijeme sve češće se, ipak, piše o napadima pasa i neodgovornim vlasnicima koji baš i ne brinu najbolje o svojim kućnim ljubimcima.

Još jednu ne baš najljepšu praksu istaknula je Zagrepčanka u kvartovskoj grupi "Zakaj volim Vrapče". Na putu do vrapčanskog groblja uočila je pseći izmet na svakih nekoliko metara puta Kalvarije koja do tamo vodi. S obzirom na to, na Facebooku je uputila molbu svojim susjedima.

-Dragi Vrapčani, dragi susjedi, ljubitelji pasa! Danas sam išla na groblje, prošetala po našoj Kalvariji i neugodno se iznenadila. Svakih nekoliko metara nalaze se izmeti vaših ljubimaca, iako je na ulazu upozorenje o zabrani šetnje sa psima. Ako i niste vjernici, nije primjereno ovo posvećeno mjesto tako omalovažavati i obezvrjeđivati. To je mjesto predviđeno za molitvu, mir i utjehu. Ne razumijem kako netko tko toliko voli svog ljubimca ne očisti za njim. Ne počistiti iza svoga psa koji vam je kao član obitelji, možete jedino u svom dvorištu i pred svojim ulazom. Vrapče volim i žao mi je kad ljepote koje nam je Bog podario uništavamo... Pozdrav svima i ugodan dan želim- napisala je Zagrepčanka u objavi na Facebooku ispod koje su se mahom nizali komentari podrške.

VEZANI ČLANCI:

"Gospođo svaka Vam čast na primjedbi. Nažalost cijeli kvart nam je takav. I mi smo vlasnici dva psa međutim žalosno je što i ti naši psi u određenom trenu više ne mogu šetati zelenim površinama uz cestu jer pojedinci nemaju kulturu da održavaju javne površine konačno i radi sebe samih, svojih ukućana i svojih kućnih ljubimaca. Uz to uz naša jedina dva parkića pri Jalšini od Ilice do Dragulinca ima toliko smeća, a to je valjda jedini prostor gdje postoje koševi za smeće od Ilice do šume. Kasnije većina tog smeća završi u Vrapčaku nažalost....ako mi Vrapčani sami nećemo čuvati naše Vrapče nitko drugi neće...", napisao je jedan od susjeda na Facebooku.

"Nevezano je li je to kraj mjesta za mir i molitvu, bilo gdje da vlasnici ne kupe za svojim ljubimcima nije u redu. Ja imam 2 psa i uredno kupim za njima, a i kad vidim tuđi poklončić na livadi isto tako pokupim", glasio je jedan od komentara ispod objave gospođe iz Vrapča.

Nedavno smo, podsjetimo, pisali i o slučaju gdje je predstavnica stanara u jednoj zagrebačkoj zgradi pred ostale je suvlasnike postavila naoko neobičan zahtjev. Dotična je gospođa na vrata je zalijepila isprintani zakon te stanarima dala do znanja da ne smiju imati više od jednog kućnog ljubimca.

- Posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim lajanjem ili zavijanjem remeti mir građana, dužan je po pritužbi susjeda odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se spriječilo daljnje uznemiravanje građana pa makar to podrazumijevalo i uklanjanje samog psa - stoji na papiru kojeg je predstavnica stanara objesila u zgradi, a koji je izazvao veliku raspravu na društvenim mrežama.

VIDEO: Emotivni djed Aleksandre Prijović: Ponosan sam na njezin uspjeh, mene voli više od bake