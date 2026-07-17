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Za vikend se ponovno zatvara podvožnjak kod Vjesnika: Ovo je razlog

Zagreb: Zbog uklanjanja sjevernog dijela nebodera Vjesnik zatvoren je promet Slavonskom avenijom u oba smjera
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
17.07.2026.
u 14:30

U ZET–u javljaju da će linija 107 tijekom obustave prometa voziti izmijenjenom rasom

Podvožnjak kod Vjesnika ponovno će biti zatvoren, i to od sutra u 14 sati do ponedjeljka ujutro. Razlog je uklanjanje kontejnera koji su bili postavljeni za potrebe rušenja Vjesnikova nebodera. 

Obilazan pravac za smjer zapad–istok je sljedeći: 

  • Zagrebačka avenija – Savska cesta – Priasavlje – Marohnićeva – Slavonska avenija
  • Zagrebačka avenija – Savska cesta – Ulica grada Vukovara – Hrvatske bratske zajednice – Slavonska avenija

U ZET–u javljaju da će linija 107 tijekom obustave prometa voziti izmijenjenom trasom: Jankomir - redovnom trasom do raskrižja Zagrebačke avenije i Savske ceste –Savska cesta - Prisavlje - Ulica Josipa Marohnića - Slavonska avenija te dalje redovnom trasom.

Privremeno se uspostavlja autobusno stajalište na Zagrebačkoj aveniji, u zoni raskrižja sa Savskom cestom. Od ponedjeljka, linija 107 ponovno će u smjeru Žitnjaka prometovati kroz podvožnjak, te neće koristiti autobusna stajališta „Vjesnik“ i „Ujevićeva“.

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Zagreb: Zbog uklanjanja sjevernog dijela nebodera Vjesnik zatvoren je promet Slavonskom avenijom u oba smjera
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Komentara 1

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Avatar SdpovNjonjo
SdpovNjonjo
14:34 17.07.2026.

Kod krizanja Savske i Slavonske,nema vise vjesnika!(odvezli ga na smetlisce,otpad).Je,shvacam,tak mi nedostaje?

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