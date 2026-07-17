Za vikend se ponovno zatvara podvožnjak kod Vjesnika: Ovo je razlog

Podvožnjak kod Vjesnika ponovno će biti zatvoren, i to od sutra u 14 sati do ponedjeljka ujutro. Razlog je uklanjanje kontejnera koji su bili postavljeni za potrebe rušenja Vjesnikova nebodera.

Obilazan pravac za smjer zapad–istok je sljedeći:

Zagrebačka avenija – Savska cesta – Priasavlje – Marohnićeva – Slavonska avenija

Zagrebačka avenija – Savska cesta – Ulica grada Vukovara – Hrvatske bratske zajednice – Slavonska avenija

U ZET–u javljaju da će linija 107 tijekom obustave prometa voziti izmijenjenom trasom: Jankomir - redovnom trasom do raskrižja Zagrebačke avenije i Savske ceste –Savska cesta - Prisavlje - Ulica Josipa Marohnića - Slavonska avenija te dalje redovnom trasom.

Privremeno se uspostavlja autobusno stajalište na Zagrebačkoj aveniji, u zoni raskrižja sa Savskom cestom. Od ponedjeljka, linija 107 ponovno će u smjeru Žitnjaka prometovati kroz podvožnjak, te neće koristiti autobusna stajališta „Vjesnik“ i „Ujevićeva“.