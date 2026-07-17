Brojat će promet, analizirati nesreće... Zagreb kreće u detaljno 'skeniranje' raskrižja, ovo su razlozi

Kako bi ubuduće trebali raditi zagrebački semafori, gdje će tramvaji imati prednost, a gdje će se mijenjati prometna regulacija? Odgovore bi trebali dati prometni elaborati za koje je Grad Zagreb pokrenuo javnu nabavu vrijednu 300 tisuća eura. Dokumentacija se trenutačno nalazi u prethodnom savjetovanju, a nakon toga uslijedit će raspisivanje natječaja za odabir izvođača koji će izrađivati elaborate za raskrižja diljem grada.

Iako se u dokumentaciji ne navode konkretna raskrižja, odabrani izvođač izrađivat će elaborate za lokacije koje će Grad naknadno određivati kroz pojedinačne projektne zadatke. Cilj je povećati sigurnost i protočnost prometa te unaprijediti prometnu situaciju u Zagrebu, a svaki će elaborat obuhvatiti detaljnu analizu postojećeg stanja i prijedloge novih rješenja za regulaciju prometa. Posao pritom neće podrazumijevati samo određivanje trajanja zelenog ili crvenog svjetla. Projektni zadatak predviđa izradu geodetskih podloga, prikupljanje podataka o postojećim podzemnim instalacijama, brojanje prometa u jutarnjim i poslijepodnevnim vršnim opterećenjima te analizu kretanja osobnih i teretnih vozila, tramvaja, autobusa, pješaka i biciklista. Na temelju tih podataka izrađivat će se računalne simulacije postojećeg i predloženog stanja raskrižja.

Za svaku će lokaciju analizirati i prometne nesreće koje su se dogodile tijekom posljednje tri godine kako bi se utvrdilo radi li se o opasnom mjestu te predložile mjere za povećanje sigurnosti. Istodobno će se izračunavati duljine kolona, vrijeme čekanja, razina uslužnosti raskrižja, ali i emisije štetnih plinova te razina buke. Svako predloženo rješenje morat će biti popraćeno i video simulacijom prometnih tokova koja će pokazati kako bi raskrižje funkcioniralo nakon uvođenja promjena. Osim toga, za svaku će lokaciju biti izrađene geodetske podloge te prikupljeni podaci o postojećim podzemnim instalacijama, poput vodovodne, plinske, elektroenergetske i telekomunikacijske mreže. Projektanti će analizirati i postojeći raspored prometnih traka te, ako procijene da je to opravdano, predložiti njihovu prenamjenu. Elaborati će ujedno definirati nove signalne programe, odnosno trajanje zelenog, žutog i crvenog svjetla, moguće dodavanje ili uklanjanje pojedinih signalnih grupa te koordinaciju rada semafora kako bi se promet odvijao sigurnije i protočnije.