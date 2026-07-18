Uhvaćen serijski lopov iz Zagreba: Sumnjiče ga za 22 napada

Zagrebački policajci završili su kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjim muškarcem osumnjičenim za niz napada na starije žene na području Novog Zagreba. Na teret mu stavljaju ukupno 22 kaznena djela – 20 teških krađa počinjenih na osobito drzak način te po jednu razbojničku krađu i razbojništvo. Kako je priopćila Policijska uprava zagrebačka, kaznena djela počinjena su od kolovoza 2025. do srpnja 2026. godine, uglavnom na ulicama Utrine, Dugava, Sigeta i Sopota.

Prema rezultatima policijskog istraživanja, osumnjičeni je birao starije žene kojima bi prilazio i naglo im s vrata trgao nakit. Napadao je pretežno tijekom dana, a najčešće u poslijepodnevnim satima. Žrtvama bi se u pravilu približio s leđa kako bi ih iznenadio i otežao im mogućnost obrane. U jednom slučaju ženu je najprije zaokupio razgovorom, dok se drugoj predstavio kao uslužan prolaznik. Otvorio joj je vrata stambene zgrade, a potom iskoristio trenutak nepažnje i strgnuo joj nakit.

Policija ga sumnjiči i za razbojništvo počinjeno 17. travnja oko 13 sati. Maskiran je prišao žrtvi te joj rukom prekrio usta kako ne bi mogla dozvati pomoć, nakon čega joj je ukrao nakit. Krajem svibnja, kako se sumnja, počinio je i razbojničku krađu. Nakon što je ženi otrgnuo nakit s vrata, ona ga je pokušala zadržati rukom. Osumnjičeni je tada uporabom fizičke snage nakit istrgnuo iz njezine ruke i pobjegao.

Istražitelji vjeruju da je ukradene predmete najčešće prodavao već istoga dana, i to tvrtkama koje se bave otkupom plemenitih metala. Na taj je način, prema policijskoj procjeni, pribavio oko 25.000 eura, koje je potom trošio na osobne potrebe. Po završetku kriminalističkog istraživanja 34-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, dok je nadležnom državnom odvjetništvu podneseno posebno izvješće. Riječ je o muškarcu kojeg je zagrebačka policija i ranije više puta kazneno prijavljivala zbog istovrsnih kaznenih djela.