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RADOVI SE ODGAĐAJU

Ništa od izmjena za vikend: ZET–ove linije voze normalno kroz radove u Vukovarskoj

Zagreb: Nastavljaju se radovi na gradilištu Vukovarska - Savska
Igor Soban/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
17.07.2026.
u 15:55

Tramvajske linije 4, 5, 14 i 17 prometovat će prema redovnom voznom redu, bez izmjena

Zbog organizacijskih i tehničkih razloga odgađaju se radovi na raskrižju Savske ceste i Ulice grada Vukovara, čiji je početak bio najavljen za večeras u 20 sati, javljaju u ZET–u. Trebao se zatvoriti južni kolosijek u Vukovarskoj, ali to je odgođeno. 

O novom terminu izvođenja radova javnost će biti pravodobno obaviještena. Tramvajske linije 4, 5, 14 i 17 prometovat će prema redovnom voznom redu, bez izmjena, dodaju u gradskom prijevozniku. 

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Zagreb: Nastavljaju se radovi na gradilištu Vukovarska - Savska Zagreb: Nastavljaju se radovi na gradilištu Vukovarska - Savska
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Ključne riječi
Savska Vukovarska radovi

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