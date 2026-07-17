Ništa od izmjena za vikend: ZET–ove linije voze normalno kroz radove u Vukovarskoj

Zbog organizacijskih i tehničkih razloga odgađaju se radovi na raskrižju Savske ceste i Ulice grada Vukovara, čiji je početak bio najavljen za večeras u 20 sati, javljaju u ZET–u. Trebao se zatvoriti južni kolosijek u Vukovarskoj, ali to je odgođeno.

O novom terminu izvođenja radova javnost će biti pravodobno obaviještena. Tramvajske linije 4, 5, 14 i 17 prometovat će prema redovnom voznom redu, bez izmjena, dodaju u gradskom prijevozniku.