Ništa od izmjena za vikend: ZET–ove linije voze normalno kroz radove u Vukovarskoj

Zbog organizacijskih i tehničkih razloga odgađaju se radovi na raskrižju Savske ceste i Ulice grada Vukovara, čiji je početak bio najavljen za večeras u 20 sati, javljaju u ZET–u. Trebao se zatvoriti južni kolosijek u Vukovarskoj, ali to je odgođeno.
O novom terminu izvođenja radova javnost će biti pravodobno obaviještena. Tramvajske linije 4, 5, 14 i 17 prometovat će prema redovnom voznom redu, bez izmjena, dodaju u gradskom prijevozniku.FOTO/VIDEO Korak po korak: Pogledajte kako je nestao Vjesnik
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