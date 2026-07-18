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NOVA REGULACIJA

Pripazite! Danas se opet zatvara podvožnjak kod Vjesnika, i ZET javlja izmjene u prometu

Zagreb: Zbog kvara bagera podvožnjak kod Vjesnika i dalje zatvoren, policija i prometni redari reguliraju promet premosnicom
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
18.07.2026.
u 07:00

Autobusna linija 107 će tijekom zatvaranja podvožnjaka voziti novom trasom, a izmjene su i na drugim linijama u Zagrebu

Kako smo izvijestili jučer, Podvožnjak kod Vjesnika ponovno će biti zatvoren, i to od14 sati do ponedjeljka ujutro. Razlog je uklanjanje kontejnera koji su bili postavljeni za potrebe rušenja Vjesnikova nebodera. Kako su javili u ZET–u. Obilazan pravac za smjer zapad–istok je sljedeći:  

  • Zagrebačka avenija – Savska cesta – Priasavlje – Marohnićeva – Slavonska avenija
  • Zagrebačka avenija – Savska cesta – Ulica grada Vukovara – Hrvatske bratske zajednice – Slavonska avenija

Zbog izvanrednog zatvaranja podvožnjaka  na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika, od subote 18. srpnja u 14 sati do jutarnjeg izlaska autobusa u ponedjeljak, 20.  srpnja, autobusna linija 107 (Jankomir - Žitnjak) će prometovati izmijenjenom trasom u smjeru Žitnjaka:
Jankomir - redovnom trasom do raskrižja Zagrebačke avenije i Savske ceste - (desno) Savska cesta - (lijevo) Ulica Prisavlje - (lijevo) Ulica  Josipa Marohnića - (desno) Slavonska avenija - u nastavku redovnom trasom prema Žitnjaku. U povratku linija prometuje redovnom trasom do Jankomira. Privremeno će biti uspostavljeno autobusno stajalište na Zagrebačkoj aveniji u zoni raskrižja sa Savskom cestom. Od ponedjeljka, 20. srpnja, linija 107 će u smjeru Žitnjaka ponovno prometovati kroz podvožnjak.

FOTO Podvožnjak kod Vjesnika od jutros je ponovno otvoren
Zagreb: Zbog kvara bagera podvožnjak kod Vjesnika i dalje zatvoren, policija i prometni redari reguliraju promet premosnicom
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Što se tiče ostalih izmjena u prometu, autobusna linija 118 (Trg Mažuranića - Voltino) prometovat će izmijenjenom trasom u oba smjera od subote, 18. srpnja u 7 sati do nedjelje, 19. srpnja u 20 sati, zbog radova na raskrižju Zagorske  i Selske ceste. Trasa je sljedeća: Trg Mažuranića - redovnom trasom do raskrižja Zagorske ulice i Selske ceste - (lijevo) Selska cesta - (desno) Ulica Matka Baštijana - Voltino. U povratku Voltino - redovnom trasom do raskrižja Ulice Dragutina Golika i Tomislavove ulice - (lijevo) Tomislavova ulica - (desno) Zagrebačka cesta - (desno) Prilaz baruna Filipovića - Selska cesta - (lijevo) Zagorska ulica u nastavku redovnom trasom prema Trgu Mažuranića. 

U smjeru Voltinog uspostavljaju se privremena autobusna stajališta u Ulici Matka Baštijana kod Ulice Dragutina Golika i u Ulici Matka Baštijana ispred kućnog broja 2 (CIAK). Na izmijenjenom dijelu trase autobusi se neće zaustavljati na usputnim stajalištima.

Autobusna linija 270A (Soblinec - Prepuštovec) će od ponedjeljka, 20. srpnja u 8 sati prometovati izmijenjenom trasom u oba smjera zbog izgradnje vodovodnih priključaka na prometnici D29 (Gajec i Vurnovec): Soblinec - raskrižje škola (stajalište ispred OŠ Ivana Granđe) - (desno) Bosanska ulica - (desno) Slavonska ulica - (desno) Šašinovečka ulica - (lijevo) Soblinečka ulica - (desno) Prepuštovečka ulica - (lijevo) Paruževinska cesta - (desno) Poljska ulica - (desno) Glavna ulica - autobusno stajalište „Prepuštovec - Vurnovec“ Privremeno se uspostavlja obostrano autobusno stajalište na Paruževinskoj cesti, u zoni raskrižja sa Soblinečkom cestom i izlazno stajalište ispred MO Prepuštovec (Glavna ulica 2).

Od ponedjeljka, 20.  srpnja privremeno se uvodi izvanredna autobusna linija 263A (Kašina - Planina Gornja) koja će radnim danima u oba smjera prometovati trasom: Kašina okretište - Planinska ulica - Planinarska ulica - Sesvetska ulica - Planina Gornja. U tijeku su radovi na Cesti Ivana Mažuranića u Kašini, zbog čega autobusna linija 263 (Dubec - Sesvete - Kašina - Planina Gornja ) vozi skraćenom trasom od Dupca do autobusnog stajališta „Kašina - okretište“. 
 

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