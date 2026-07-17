Policija otkrila što poduzima nakon dojava o maloljetnicima koji stvaraju probleme u Zagrebu

Nakon što je Mjesni odbor Sigečica upozorio na učestale incidente u kvartu i ustvrdio da skupine maloljetnika oštećuju tuđu imovinu te narušavaju javni red i mir, odgovor je stigao i iz Policijske uprave zagrebačke. Na upit Večernjeg lista potvrdili su da je VIII. policijska postaja Zagreb (Trnje) upoznata s navedenom problematikom te da već provodi pojačane aktivnosti na području naselja.– VIII. policijska postaja Zagreb (Trnje) upoznata je s predmetnom problematikom te intenzivno u naselju Sigečica provodi preventivno-represivne radnje u cilju sprječavanja počinjenja protupravnih radnji i održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira, kao i otkrivanja identiteta počinitelja – poručili su iz policije.

Dodaju kako će policijski službenici i u narednom razdoblju pojačano obilaziti Sigečicu kako bi spriječili prekršaje protiv javnog reda i mira te druge protupravne radnje. Ističu da će sve osobe koje zateknu u činjenju prekršaja koji se progone po službenoj dužnosti procesuirati nadležnom Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu. Najčešće je, navode, riječ o prekršajima drskog ponašanja te tučnjave, svađe ili vike. Policija se osvrnula i na navode Mjesnog odbora o oštećivanju imovine. Ističu da je kazneno djelo oštećenja tuđe stvari moguće procesuirati nakon podnošenja prijedloga za kazneni progon, a kada počinitelji budu identificirani protiv njih će provesti kriminalističko istraživanje i podnijeti kaznenu prijavu nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Naglašavaju i da su policijski službenici već postupali zbog događaja u Sigečici te da izvidi i kriminalističko istraživanje još uvijek traju.

Objavili su i podatke o broju evidentiranih prekršaja. Tako je na području Policijske uprave zagrebačke u prvih pet mjeseci ove godine zabilježeno 163 prekršaja drskog ponašanja, od kojih se 13 odnosi na gradsku četvrt Trnje. U istom razdoblju evidentirano je i 450 prekršaja zbog tučnjave, svađe ili vike, pri čemu se 24 odnose na Trnje. Policija navodi da su u samo dva slučaja počinitelji bile maloljetne muške osobe, no nije precizirano odnose li se ti slučajevi na područje Trnja ili cijele Policijske uprave zagrebačke. Kada je riječ o kaznenom djelu oštećenja tuđe stvari, u prvih pet mjeseci ove godine na području PU zagrebačke prijavljeno je ukupno 128 takvih kaznenih djela, a razriješeno ih je 77,3 posto.

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Podsjetimo, iz Mjesnog odbora Sigečica prije nekoliko dana upozorili su da su posljednjih dana zabilježeni učestali incidenti koji narušavaju osjećaj sigurnosti stanovnika. U objavi su naveli da skupine maloljetnika oštećuju tuđu imovinu i narušavaju javni red i mir, zbog čega su od nadležnih službi zatražili pojačan policijski nadzor. Građane su pozvali da ne ulaze u sukobe s počiniteljima, nego da svaki incident odmah prijave policiji te, ako je moguće, zabilježe vrijeme, mjesto i druge informacije koje bi mogle pomoći u njihovom pronalasku.