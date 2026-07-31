Zagrepčanin zgrožen ponašanjem tinejdžera: 'Zovu nas ljevičarima, komunjarama, žele se tući'

Što učiniti kad ti, usred noći, priđe ekipa tinejdžera mlađih od 15 godina i počne te zvati raznim pogrdnim imenima? Upravo u takvoj situaciji našao se jedan Zagrepčanin koji je, kako je ispričao, s ekipom čekao noćni tramvaj te doživio neugodnu situaciju. – Dolazi grupa od, hajdemo reći, 14–15 godina, prolaze pored nas i govore nam: "Evo ljevičari, komunjare, što je...". Klinci dobacuju odraslim ljudima i čekaju se potući s nekim? Koliko ja znam, ranije nije bilo toliko huligana koji su tražili probleme i izazivali ljude oko sebe bez ikakve provokacije. Kako uopće reagirati na to? Thoughts? – pitao je na društvenoj mreži Reddit.

Većina drugih Zagrepčana odgovorila mu je da je u takvoj situaciji najbolje pozvati policiju. – Prema Obiteljskom zakonu, maloljetnici od 23:00-05:00 ne smiju biti vani bez pratnje roditeljima. Nekada davno, policija je patrolirala ulice noću i maloljetnike legitimirala, obavijestila roditelje i postupala radi zaštite djeteta. Danas to očito ne rade jer ih možeš vidjeti vani u svako doba dana i noći. Ali ako ih pozoveš, izašli bi na teren – objasnila je jedna osoba.

Neki su istaknuli da je ponašanje djece koja, dodaju, najvjerojatnije ne zna detalje o pojmovima kojima se razbacuju, posljedica aktualne političke atmosfere. – Normalizacija huliganskog nasilja i čoporativnog nacionalizma u režiji vladajuće stranke. 30 godina toga dolazi na naplatu – istaknula je jedna osoba na Redditu.

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Bilo je onih koji su zagovarali kažnjavanje takvog ponašanja, a dosta njih krivnju je prebacilo na roditelje. – Zovi im murju nek ih doma otpelja mamici i tatici. Ali da, količina te dječurlije koja se fura na nacizam i konzervativizam je abnormalna. Mrze žene, mrze sve što nije bijelo, nasilni i neobrazovani... budući obiteljski nasilnici – jedan je od komentara.

Neki su napomenuli da je delinkvenata bilo uvijek pa da situacija nije ništa drugačija u odnosu na prije nekoliko desetljeća. – Mi, kad smo bili klinci 90-ih, svega je bilo. Od uvreda, da ne govorim odnos prema profesorima od strane balavurdije. Najgluplji iz generacije su brijali glave i mislili automatski da su najjači u gradu, mrzili sve kaj nije hrvatsko, netko će reci da je to normalno za post-ratno vrijeme – prisjetio se jedan korisnik.

Dodajmo i da je zagrebačka policija prije nekoliko tjedana objavila upozorenje kojim roditelje poziva da paze na djecu tijekom ljetnih praznika. – Djeca ponekad nisu svjesna da određenim ponašanjem mogu ući u područje prekršajne ili kaznene odgovornosti, bilo kao počinitelji, bilo kao oštećenici. Upravo zato uloga odraslih ostaje ključna - u usmjeravanju, zaštiti, razgovoru i pravodobnom prepoznavanju rizika. Razgovarajte s djecom svakodnevno i pitajte ih kako su, kako se osjećaju i što ih brine. Jačajte odnos povjerenja kako bi vam se dijete moglo obratiti u slučaju problema, straha ili neugodnosti.



Provjerite znaju li djeca kome se mogu obratiti u slučaju opasnosti, koje brojeve mogu nazvati i gdje mogu potražiti pomoć. Uputite ih da se u slučaju ugroze obrate roditeljima, odrasloj osobi od povjerenja ili policiji. Održavajte rutinu koliko je moguće. Iako su praznici vrijeme odmora, važno je znati gdje se dijete nalazi, s kim se druži, kada se vraća kući i kako provodi vrijeme, osobito u večernjim i noćnim satima.

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Obratite pozornost na promjene u ponašanju djeteta, poput povlačenja, uznemirenosti, promjena u spavanju ili prehrani, gubitka interesa za aktivnosti, lošeg raspoloženja, vidljivih ozljeda ili modrica. Razgovarajte s djecom o sigurnom ponašanju u društvu, izbjegavanju sukoba i važnosti traženja pomoći. Uputite ih da se u mogućem sukobu udalje, potraže stariju osobu i ne izlažu se dodatnom riziku – poručili su.

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