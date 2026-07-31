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'ŠTO JE S DJECOM?'

Zagrepčanin zgrožen ponašanjem tinejdžera: 'Zovu nas ljevičarima, komunjarama, žele se tući'

Zagreb: Okupljanje mladih na Jarunu
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr, Hana Ivković Šimičić
31.07.2026.
u 12:00
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Koliko ja znam, ranije nije bilo toliko huligana koji su tražili probleme i izazivali ljude oko sebe bez ikakve provokacije. Kako uopće reagirati na to? Thoughts?, pitao je Zagrepčanin na društvenoj mreži Reddit

Što učiniti kad ti, usred noći, priđe ekipa tinejdžera mlađih od 15 godina i počne te zvati raznim pogrdnim imenima? Upravo u takvoj situaciji našao se jedan Zagrepčanin koji je, kako je ispričao, s ekipom čekao noćni tramvaj te doživio neugodnu situaciju. – Dolazi grupa od, hajdemo reći, 14–15 godina, prolaze pored nas i govore nam: "Evo ljevičari, komunjare, što je...". Klinci dobacuju odraslim ljudima i čekaju se potući s nekim? Koliko ja znam, ranije nije bilo toliko huligana koji su tražili probleme i izazivali ljude oko sebe bez ikakve provokacije. Kako uopće reagirati na to? Thoughts? – pitao je na društvenoj mreži Reddit. 

Većina drugih Zagrepčana odgovorila mu je da je u takvoj situaciji najbolje pozvati policiju. – Prema Obiteljskom zakonu, maloljetnici od 23:00-05:00 ne smiju biti vani bez pratnje roditeljima. Nekada davno, policija je patrolirala ulice noću i maloljetnike legitimirala, obavijestila roditelje i postupala radi zaštite djeteta. Danas to očito ne rade jer ih možeš vidjeti vani u svako doba dana i noći. Ali ako ih pozoveš, izašli bi na teren – objasnila je jedna osoba. 

Neki su istaknuli da je ponašanje djece koja, dodaju, najvjerojatnije ne zna detalje o pojmovima kojima se razbacuju, posljedica aktualne političke atmosfere. – Normalizacija huliganskog nasilja i čoporativnog nacionalizma u režiji vladajuće stranke. 30 godina toga dolazi na naplatu – istaknula je jedna osoba na Redditu.

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Zagreb: Okupljanje mladih na Jarunu
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Bilo je onih koji su zagovarali kažnjavanje takvog ponašanja, a dosta njih krivnju je prebacilo na roditelje.  – Zovi im murju nek ih doma otpelja mamici i tatici. Ali da, količina te dječurlije koja se fura na nacizam i konzervativizam je abnormalna. Mrze žene, mrze sve što nije bijelo, nasilni i neobrazovani... budući obiteljski nasilnici – jedan je od komentara. 

Neki su napomenuli da je delinkvenata bilo uvijek pa da situacija nije ništa drugačija u odnosu na prije nekoliko desetljeća. – Mi, kad smo bili klinci 90-ih, svega je bilo. Od uvreda, da ne govorim odnos prema profesorima od strane balavurdije. Najgluplji iz generacije su brijali glave i mislili automatski da su najjači u gradu, mrzili sve kaj nije hrvatsko, netko će reci da je to normalno za post-ratno vrijeme – prisjetio se jedan korisnik. 

Dodajmo i da je zagrebačka policija prije nekoliko tjedana objavila upozorenje kojim roditelje poziva da paze na djecu tijekom ljetnih praznika. – Djeca ponekad nisu svjesna da određenim ponašanjem mogu ući u područje prekršajne ili kaznene odgovornosti, bilo kao počinitelji, bilo kao oštećenici. Upravo zato uloga odraslih ostaje ključna - u usmjeravanju, zaštiti, razgovoru i pravodobnom prepoznavanju rizika. Razgovarajte s djecom svakodnevno i pitajte ih kako su, kako se osjećaju i što ih brine. Jačajte odnos povjerenja kako bi vam se dijete moglo obratiti u slučaju problema, straha ili neugodnosti.
 
Provjerite znaju li djeca kome se mogu obratiti u slučaju opasnosti, koje brojeve mogu nazvati i gdje mogu potražiti pomoć. Uputite ih da se u slučaju ugroze obrate roditeljima, odrasloj osobi od povjerenja ili policiji. Održavajte rutinu koliko je moguće. Iako su praznici vrijeme odmora, važno je znati gdje se dijete nalazi, s kim se druži, kada se vraća kući i kako provodi vrijeme, osobito u večernjim i noćnim satima.

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Zagreb: Okupljanje mladih na Jarunu
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Obratite pozornost na promjene u ponašanju djeteta, poput povlačenja, uznemirenosti, promjena u spavanju ili prehrani, gubitka interesa za aktivnosti, lošeg raspoloženja, vidljivih ozljeda ili modrica. Razgovarajte s djecom o sigurnom ponašanju u društvu, izbjegavanju sukoba i važnosti traženja pomoći. Uputite ih da se u mogućem sukobu udalje, potraže stariju osobu i ne izlažu se dodatnom riziku – poručili su. 

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje

Ključne riječi
Zagreb ponašanje mladi

Komentara 2

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DE
Delumbija
12:25 31.07.2026.

Rekla kazala..

Avatar ŠUKRIJA
ŠUKRIJA
12:31 31.07.2026.

To su normalni dečki! Radije brinite o onim jadnicima, njihovim vršnjacima, kojima su ljevičari isprali mozgove pa rade tkz. "Promjenu spola".

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