Usred smo toplinskog vala: Ovo je karta sa svim javnim zdencima u Zagrebu

Temperature u Zagrebu iz dana u dan sve su više, a očekuje se da će živa na termometru do kraja tjedna doseći i 36 stupnjava u hladu. Već dana u Zagrebu je na snazi narančasti meteoalarm zbog ekstremnih vrućina, a liječnici i meteorolozi savjetuju svima da u razdoblju između 11 i 16 sati izbjegavaju boravak na otvorenom koliko je to god moguće. Život, međutim, ide dalje, a u Gradu su stanovnicima metrpopole ponudili besplatan ulazak u klimatizirane gradske prostore te bazene.

Potrebno se osvježiti i na ulici, a Zagreb obiluje javnim zdencima, barem što se tiče užeg i šireg centra te okolice. Gdje se točno nalaze, je li riječ o klasičnim "francekima" ili novim česmama te mnogo više detalja može se saznati na online interaktivnoj karti. Zagreb trenutačno ima 198 zdenaca rasprostranjenim u velikom dijelu grada, a najviše ih je, naravno, u najužoj jezgri. Lokacije se mogu pretraživati po adresama i tipu zdenaca, a uz svaki od njih nalazi se i fotografija.

Foto: Grad Zagreb

Jedina mana karte je u tome što nisu dostupni podaci o tome je li zdenac u funkciji ili ne. U nekoliko navrata, da pojasnimo, obišli smo neke od frekventnijih lokacija sa zdencima u Zagrebu te ih pronašli neispravnima, premda su navedeni na službenom popisu. Zagrepčani će tako tek na licu mjesta saznati mogu li se iz pojedine javne česme napojiti ili će ipak morati potražiti najbliži kiosk ili trgovinu.

Što se tiče lokacija, najviše zdenaca nedostaje na periferiji Zagreba. U Sesvetama je, primjerice, postavljeno tek pet. Jedno je na sajmištu, drugo u Novom Jelkovcu, treće u Brestju, dok su dva u samom centru Sevetama. I to je sve što se tiče najveće gradske četvrti u Zagreb, a situacija je još gora u Brezovici. Ondje se nalaze tek dvije javne česme, i to na Brezovičkoj cesti te kod igrališta u Amerikanskoj.