ZET-ovi ekrani zbunili Zagrepčanina: 'Koliko smisla ima nuditi ovu opciju?'

Koliko ima smisla u popisu mogućnosti presjedanja navoditi druge tramvaje s istim odredištem, upitao je to Zagrepčane jedan od korisnika Reddita na toj društvenoj mreži. Pisali su mu da ima popriličnog smisla. "Želiš nešto obaviti i nastaviti dalje, a gužva je u ovom tramvaju pa te zanima kad je sljedeći", rekao mu je jedan od komentatora, drugi je dodao da je moguće i neki drugi tramvaj u jednom trenu nastavlja drugom rutom prema istom odredištu. Kao primjer navedene su linije 2 i 6 koje se na Glavnom kolodvoru razdvajaju, ali na kraju oboje dolaze na Črnomerec.

"Plus, moguće da je zastoj za koji ne znaš pa da si u zadnjem tramvaju prema nekom odredištu, kao i u zadnjem navečer prije noćnih…Prije kad je ZET tajio podatke o lokacijama tramvaja kao da se radi o pozicijama tajnih agenata, nije valjalo, sad kad je sve otvoreno i dostupno, sad je previše…", dodao je. Netko je prokomentirao i kako mu je taj ekran s mogućnostima presjedanja "top". Kazao je kako rijetko i vani vidi nešto tako dobro. "Mislim da zapravo nigdje i nisam vidio ovako dobar sustav", zaključio je. Jedan mu je komentator, pak, rekao da je cijeli taj koncept s ekranima realiziran "kriminalno loše". "Neintuitivno, samo na hrvatskom, a turistička smo zemlja, grafički zastarjelo...", objasnio je.

Jedan Zagrepčanin savjetovao je svima da početkom rujna posjetite otvoreni dan ZET-a u spremištu Ljubljanica. "Zanimljivo je, a uvijek ima i demo cijelog sustava pa će vam odgovoriti na sva pitanja", rekao je.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje