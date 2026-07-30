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IMA, POPRILIČNO

ZET-ovi ekrani zbunili Zagrepčanina: 'Koliko smisla ima nuditi ovu opciju?'

Zagreb: Novi displej s informacijama za putnike u tramvaju broj 3
Davor Puklavec/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
30.07.2026.
u 20:00
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Jedan Zagrepčanin savjetovao je svima da početkom rujna posjetite otvoreni dan ZET-a u spremištu Ljubljanica. "Zanimljivo je, a uvijek ima i demo cijelog sustava pa će vam odgovoriti na sva pitanja", rekao je.

Koliko ima smisla u popisu mogućnosti presjedanja navoditi druge tramvaje s istim odredištem, upitao je to Zagrepčane jedan od korisnika Reddita na toj društvenoj mreži. Pisali su mu da ima popriličnog smisla. "Želiš nešto obaviti i nastaviti dalje, a gužva je u ovom tramvaju pa te zanima kad je sljedeći", rekao mu je jedan od komentatora, drugi je dodao da je moguće i neki drugi tramvaj u jednom trenu nastavlja drugom rutom prema istom odredištu. Kao primjer navedene su linije 2 i 6 koje se na Glavnom kolodvoru razdvajaju, ali na kraju oboje dolaze na Črnomerec.

"Plus, moguće da je zastoj za koji ne znaš pa da si u zadnjem tramvaju prema nekom odredištu, kao i u zadnjem navečer prije noćnih…Prije kad je ZET tajio podatke o lokacijama tramvaja kao da se radi o pozicijama tajnih agenata, nije valjalo, sad kad je sve otvoreno i dostupno, sad je previše…", dodao je.  Netko je prokomentirao i kako mu je taj ekran s mogućnostima presjedanja "top". Kazao je kako rijetko i vani vidi nešto tako dobro. "Mislim da zapravo nigdje i nisam vidio ovako dobar sustav", zaključio je.  Jedan mu je komentator, pak, rekao da je cijeli taj koncept s ekranima realiziran "kriminalno loše". "Neintuitivno, samo na hrvatskom, a turistička smo zemlja, grafički zastarjelo...", objasnio je. 

Jedan Zagrepčanin savjetovao je svima da početkom rujna posjetite otvoreni dan ZET-a u spremištu Ljubljanica. "Zanimljivo je, a uvijek ima i demo cijelog sustava pa će vam odgovoriti na sva pitanja", rekao je. 

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje
Ključne riječi
reddit presjedanje tramvaj Zagreb displej ZET

Komentara 1

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Avatar Guy_Fawkes
Guy_Fawkes
20:12 30.07.2026.

Diiivnooo da imaju te ekrane. A zamisli još veće sreće da autobusi i tramvaji voze po voznom redu. Naime, bus kojim se vozim, po dobrom ljetnom (a i kroz godinu) običaju preskače jedan dio dnevnih linija, no nisu prilagodili red vožnje mogućnostima, nego lažu da je sve u redu. I tako od kada je nesposobni bilmez preuzeo upravljanje gradom. Dakle, voli samohvalu, no o sranjima kojih je pun kufer i gdje službe ne funkcioniraju, gdje se rasipa novac, gdje rade krive procjene, ne znaju prijaviti za fondove, probijaju sve moguće i nemoguće rokove šuti ko neka stvar. Tipičan skojevac i marksist zamotan u zelenilo koje se već odavno osušilo.

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