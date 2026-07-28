Na Knežiji primijetio grupe ljudi koji hodaju u tišini satima: 'Što se događa, jako sam zbunjen?'

Zna li netko što se događa na Knežiji, upitao je zabrinuti Zagrepčanin na Redditu. Za vikend su, kazao je, po kvartu u tišini hodale manje grupe ljudi, od pet/šest osoba, i svaka od njih je držala dva mobitela i "buljila u njih". Hodali su tako po par sati, kaže autor objave. "Izgledali su kao da igraju neki izazov? Prvi put sam sličnu grupu isto na Knežiji vidio prije 3-4 tjedna i mislio sam da su neki zalutali turisti. Jako sam zbunjen, a nisan htio ljude uznemiravati", napisao je.

U komentarima su mu se odmah javili s objašnjenjem, igrali su Pokémon Go, pisali su. "Pokemon Go Fest, godišnji event...bila je 10. obljetnica pa je bilo svega i svačega, dosta toga besplatno (žetoni za raidove gdje loviš dobre Pokemone, koštaju inače ) Jučer je bio event koji je bio naknada za tehničke probleme koji su bili na originalnom događaju", rekao je jedan od korisnika Reddita.

Pokémon Go je, podsjetimo, prije 10-ak godina zaludio cijeli svijet. Riječ je o besplatnoj igra s proširenom stvarnošću, igra koristi GPS i kameru pametnog telefona kako bi stvorila virtualni svijet u stvarnom okruženju, omogućujući igračima da traže, hvataju, treniraju i bore se Pokémonima dok šeću stvarnim gradovima i ulicama.

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